Xuxa revive clima dos anos 80 em campanha 'só para adultinhos' do Canva

O Canva lançou no Brasil a campanha “Faz Bonito”, estrelada por Xuxa Meneghel, para divulgar o Mídia Mágica, ferramenta de inteligência artificial generativa que transforma textos em imagens. A ação mistura humor e nostalgia ao recriar o cenário dos antigos programas de auditório, com figurinos coloridos, paquitas e o clássico microfone da apresentadora.

O filme lembra que os “baixinhos” cresceram e agora precisam lidar com boletos, divórcios e chuveiros queimados. Xuxa interpreta uma empresária à frente da fictícia “XSPA – Xuxa Só Para Adultinhos”, marca que promete devolver leveza à vida adulta. Entre os produtos inventados estão o “chá com glitter para as vozes na cabeça dormirem”, “papéis de divórcio com cheirinho de morango” e a “Air Fryer da Xuxa”.

Gravado no formato de mockumentary, o vídeo acompanha os bastidores de um comercial improvisado e encerra com a mensagem de que qualquer pessoa pode criar seu próprio sucesso com IA. A estratégia começou com uma ação nas redes sociais da apresentadora, que publicou teasers sem citar o Canva, gerando curiosidade entre os seguidores antes do lançamento oficial.

“Achei interessante como a campanha brinca com coisas que fazem parte do imaginário das pessoas, que marcaram uma época”, diz Xuxa. “É uma brincadeira com o fato de que hoje em dia as pessoas acreditam em tudo. Então a campanha é uma piada dentro de outra piada. Achei muito criativa. Acho que as crianças que cresceram comigo e hoje são adultas vão gostar, e as crianças de hoje também.”

A campanha foi desenvolvida pela equipe interna da empresa no Brasil, com direção criativa de Raul Taborda, diretor de criação para a América Latina, e estratégia de marca e social de Bruno Sabino. A produção é da Asteroide, com trilha da Canja Audio e gestão de mídia da OMG Brasil.

“No Canva, a criatividade não é apenas algo sobre o que falamos — é o que construímos”, afirma Taborda. “Cada campanha precisa ser tão criativa quanto as pessoas que usam nossa plataforma.”

O projeto faz parte da estratégia de campanhas hiperlocalizadas da empresa, que busca adaptar sua comunicação à cultura de cada mercado. O Brasil é hoje o segundo maior mercado global do Canva, em que um em cada nove habitantes utiliza a plataforma. Segundo a empresa, mais de meio bilhão de conteúdos sociais foram produzidos por brasileiros no último ano.

“Nosso objetivo é mostrar que qualquer pessoa, inclusive empreendedores individuais e pequenas e médias empresas, pode se comunicar de forma profissional, rápida e criativa”, diz Godoy. “Com ‘Faz Bonito’, celebramos o empreendedorismo e mostramos o poder da criatividade dos brasileiros.”

Lançado em 2013, o Canva oferece ferramentas para criação de apresentações, vídeos, sites, posts e materiais impressos. A missão da empresa, segundo o CMO global Zach Kitsche, é “permitir que qualquer pessoa no mundo transforme ideias em comunicação visual.”

A novidade também dialoga com o cenário digital brasileiro. Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) e da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) mostra que 66% das micro e pequenas empresas do país ainda estão nos estágios iniciais de digitalização.

Esses negócios representam mais de 90% das companhias brasileiras, 30% do PIB e mais da metade dos empregos formais. O Canva vê aí uma oportunidade de apoiar a digitalização e ampliar o acesso à comunicação visual profissional.

Antes de Xuxa, a empresa havia apostado no humor local com o chef Érick Jacquin, que estrelou uma campanha sobre a ferramenta de vídeo da marca. Agora, a plataforma amplia a narrativa ao conectar nostalgia e tecnologia para reforçar o uso de IA entre criadores e empreendedores.