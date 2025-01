O Twenty One Pilots volta ao Brasil nesta quarta-feira, 22, para um show em Curitiba. A banda também se apresentará no Rio de Janeiro, no dia 24, e em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 26.

Essas apresentações fazem parte de uma turnê pela América Latina, que inclui shows na Colômbia, Santiago e México.

A banda já esteve no Brasil em outras ocasiões. Sua primeira visita foi em 2016, quando se apresentaram no Lollapalooza, promovendo o álbum Blurryface. Em 2022, participaram do GP Week, e em 2023, assumiram o lugar do Blink-182 no mesmo festival.

A atual turnê, chamada The Clancy, é focada no último álbum do Twenty One Pilots, lançado em maio de 2024.

Confira o provável setlist da turnê de Twenty One Pilots no Brasil

"Overcompensate"

"Holding On to You"

"Vignette"

"Car Radio"

"The Judge"

"The Craving"

"Tear in My Heart"

"Backslide"

"Shy Away"

"Heathens"

"Next Semester"

"Routines in the Night"

"Addict With a Pen / Migraine / Forest / Fall Away"

"Mulberry Street"

"Navigating"

"Nico and the Niners"

"Heavydirtysoul"

"My Blood"

"Guns for Hands"

"Lavish"

"Ride"

"Paladin Strait"

"Jumpsuit"

"Midwest Indigo"

"Stressed Out"

"Tree"

Veja detalhes de locais e ingressos de cada show do Twenty One Pilots no Brasil

Curitiba

Data: 22 de janeiro de 2025

Local: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos:

Pista – R$230,00 (meia-entrada legal) | R$414,00 (cliente Santander) | R$460,00 (inteira)

Pista Premium – R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)

Rio de Janeiro

Data: 24 de janeiro de 2025

Local: Farmasi Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos e setores:

Cadeira N3 – R$165,00 (meia-entrada legal) | R$297,00 (cliente Santander) | R$330,00 (inteira)

Cadeira N1 – R$275,00 (meia-entrada legal) | R$495,00 (cliente Santander) | R$550,00 (inteira)

Pista Premium – R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)

São Paulo

Data: 26 de janeiro de 2025

Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos e setores:

Cadeira Superior – R$200,00 (meia-entrada legal) | R$360,00 (cliente Santander) | R$400,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$305,00 (meia-entrada legal) | R$549,00 (cliente Santander) | R$610,00 (inteira)

Pista – R$230,00 (meia-entrada legal) | R$414,00 (cliente Santander) | R$460,00 (inteira)

Pista Premium – R$405,00 (meia-entrada legal) | R$729,00 (cliente Santander) | R$810,00 (inteira)

Onde comprar ingressos?

Os ingressos para os shows do Twenty One Pilots já estão disponíveis para venda no site oficial da Eventim.