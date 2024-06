Marisa Monte anuncia show gratuito em São Paulo

A cantora Marisa Monte realizará um show gratuito na Universidade de São Paulo (USP), no próximo sábado, 22 de junho, em comemoração aos 90 anos da instituição.

O concerto apresentará os maiores sucessos da carreira da artista, com arranjos especiais da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (OSUSP) sob a regência do maestro André Bachur. O espetáculo terá a presença de 60 músicos no palcoe deve durar mais de uma hora.

A abertura do evento será feita pela orquestra, que tocará a canção "Danzón Nº 2", do compositor mexicano Arturo Márquez Navarro.

Durante o evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis e agasalhos para serem doados à Central Única das Favelas (CUFA).

Onde assistir ao show de Marisa Monte?

A apresentação da cantora será feita na Praça do Relógio do campus da USP, no Butantã, no dia 22 de junho, sábado, às 15h. Como o show é gratuito, não há necessidade de retirada de ingressos na entrada da universidade.

Como chegar?

O campus da Universidade de São Paulo fica próximo ao metrô Butantã, da linha 4-amarela, e também da marginal Pinheiros.

Veja as canções do show