Turnê de Marisa Monte: venda geral de ingressos abre nesta quinta-feira; veja preços e como comprar

A venda geral de ingressos para a turnê "Phonica", da cantora Marisa Monte, começa nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 14h. As apresentações passarão por seis capitais brasileiras.

Em um encontro único entre música popular e clássica, a cantora se apresenta ao lado de sua banda e, pela primeira vez, uma orquestra sinfônica composta por 55 músicos especialmente escolhidos para a turnê, sob a direção do maestro André Bachur, para interpretar seus maiores sucessos.

A estreia será em Belo Horizonte, no Parque Ecológico da Pampulha, no dia 18 de outubro, e a turnê passará também pelo Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12), sempre em locais ao ar livre ou em parques.

Os preços variam de acordo com a cidade. Em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, os ingressos começam em R$ 140. No Rio, o valor inicial é R$ 177,50, e em São Paulo, R$ 187,50. Além da opção de ingresso inteiro e meia-entrada, há também o ingresso solidário, que oferece 40% de desconto no valor cheio mediante a doação de R$ 10 para instituições da cidade.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estão disponíveis para compra no site Tickets for Fun, com taxas, ou em pontos de venda físicos. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo um meia-entrada e um ingresso solidário.

Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?

São Paulo

Quando: 8 de novembro (sábado)

Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera

Quanto: a partir de R$ 187,50

Rio de Janeiro

Quando: 1º de novembro (sábado)

Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Quanto: a partir de R$ 177,50

Belo Horizonte

Quando: 18 de outubro (sábado)

Onde: Parque Ecológico da Pampulha

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha

Quanto: a partir de R$ 140,00

Curitiba

Quando: 15 de novembro (sábado)

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches

Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília

Quando: 29 de novembro (sábado)

Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV

Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre