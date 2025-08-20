Pop

Turnê de Marisa Monte: venda geral de ingressos abre nesta quinta-feira; veja preços e como comprar

Os shows de Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo passarão por seis capitais brasileiras

Marisa Monte: renomada cantora e compositora brasileira fará shows em seis capitais brasileiras (Redes Sociais/Divulgação)

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 08h35.

A venda geral de ingressos para a turnê "Phonica", da cantora Marisa Monte, começa nesta quinta-feira, 20 de agosto, às 14h. As apresentações passarão por seis capitais brasileiras.

Em um encontro único entre música popular e clássica, a cantora se apresenta ao lado de sua banda e, pela primeira vez, uma orquestra sinfônica composta por 55 músicos especialmente escolhidos para a turnê, sob a direção do maestro André Bachur, para interpretar seus maiores sucessos.

A estreia será em Belo Horizonte, no Parque Ecológico da Pampulha, no dia 18 de outubro, e a turnê passará também pelo Rio de Janeiro (1/11), São Paulo (8/11), Curitiba (15/11), Brasília (29/11) e Porto Alegre (6/12), sempre em locais ao ar livre ou em parques.

Os preços variam de acordo com a cidade. Em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre, os ingressos começam em R$ 140. No Rio, o valor inicial é R$ 177,50, e em São Paulo, R$ 187,50. Além da opção de ingresso inteiro e meia-entrada, há também o ingresso solidário, que oferece 40% de desconto no valor cheio mediante a doação de R$ 10 para instituições da cidade.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estão disponíveis para compra no site Tickets for Fun, com taxas, ou em pontos de venda físicos. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo um meia-entrada e um ingresso solidário.

Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?

São Paulo

  • Quando: 8 de novembro (sábado)
  • Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera
  • Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera
  • Quanto: a partir de R$ 187,50

Rio de Janeiro

  • Quando: 1º de novembro (sábado)
  • Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro
  • Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
  • Quanto: a partir de R$ 177,50

Belo Horizonte

  • Quando: 18 de outubro (sábado)
  • Onde: Parque Ecológico da Pampulha
  • Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Curitiba

  • Quando: 15 de novembro (sábado)
  • Onde: Pedreira Paulo Leminski
  • Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília

  • Quando: 29 de novembro (sábado)
  • Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano
  • Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV
  • Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre

  • Quando: 6 de dezembro (sábado)
  • Onde: Parque Harmonia
  • Endereço: Av. Lourenço da Silva, 255, Praia de Belas
  • Quanto: a partir de R$ 140,00
