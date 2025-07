Marisa Monte anuncia turnê com orquestra entre outubro e dezembro; veja como comprar ingressos

A cantora Marisa Monte anunciou, neste domingo, 27, a realização de sua primeira turnê ao lado de sua banda e de uma orquestra sinfônica. A série de apresentações, intitulada “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo”, contará com 55 músicos sob regência do maestro André Bachur.

O primeiro show está marcado para 18 de outubro, no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado.

O projeto passará ainda por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Brasília, em novembro, e será encerrado em Porto Alegre, em dezembro. Ao todo, seis cidades brasileiras receberão a turnê, que promete integrar a sonoridade popular com arranjos sinfônicos.

Parceria de longa data

Marisa Monte destacou que não é a primeira vez que se apresenta com uma orquestra. “Ao longo dos anos, tive algumas chances de cantar com orquestras, tanto no Brasil quanto no exterior. Foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. A interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram desses concertos experiências verdadeiramente mágicas”, afirmou em material de divulgação.

A artista explicou que a proposta da turnê é “unir o popular ao erudito para interpretar clássicos, criando mais uma experiência transcendental”.

O maestro André Bachur, que já trabalhou com Marisa Monte em outras ocasiões, reforçou a expectativa sobre o projeto. “Será uma experiência marcante, tanto para quem estiver no palco quanto para a plateia”, disse.

As apresentações do concerto “Phonica” contarão com a banda fixa de Marisa Monte, composta por Dadi Carvalho (violão/guitarra), Pupillo (bateria), Alberto Continentino (baixo) e Pedrinho da Serrinha (cavaquinho/percussão). A orquestra será formada por músicos selecionados em diferentes regiões do país, complementando os arranjos sinfônicos ao repertório da artista.

Onde comprar ingressos?

O show "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo em Belo Horizonte" está programado para o dia

18 de outubro, sábado, no Parque Ecológico da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061).

Os ingressos serão vendidos na plataforma ticketsforfun.com.br.

Veja as outras datas dos shows de Marisa Monte