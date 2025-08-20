Turnê de Marisa Monte: confira a possível setlist dos shows

A nova turnê de Marisa Monte, "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo", será marcada pela união entre a música popular e erudita.
Acompanhada por uma orquestra sinfônica de 55 músicos sob regência de André Bachur e sua banda tradicional, a turnê promete criar uma experiência sonora diferenciada.
A turnê passará por seis cidades brasileiras. Os shows começam em Belo Horizonte no dia 18 de outubro de 2025 e seguem para o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, com término previsto para o início de dezembro.
Essa será a primeira vez que Marisa Monte se apresenta com uma orquestra, o que traz uma nova abordagem à sua carreira.
Possível setlist
Embora o setlist oficial ainda não tenha sido confirmado, espera-se que a turnê traga uma seleção de clássicos da cantora, junto a sucessos mais recentes. Entre as músicas que podem ser apresentadas, estão:
-
Magamalabares
-
Maria de Verdade
-
Vilarejo
-
A Língua dos Animais
-
Ainda Bem
-
Beija Eu
-
Preciso Me Encontrar
-
Dança da Solidão
-
Depois
-
Pra Melhorar
-
Infinito particular
-
Bem Que Se Quis
Estas canções, conhecidas do público, podem ser adaptadas para o arranjo com orquestra e trazer novas interpretações aos fãs.
Como comprar ingressos?
Os ingressos estão disponíveis para compra no site Tickets for Fun, com taxas, ou em pontos de venda físicos. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo um meia-entrada e um ingresso solidário.
Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?
São Paulo
- Quando: 8 de novembro (sábado)
- Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera
- Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera
- Quanto: a partir de R$ 187,50
Rio de Janeiro
- Quando: 1º de novembro (sábado)
- Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro
- Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea
- Quanto: a partir de R$ 177,50
Belo Horizonte
- Quando: 18 de outubro (sábado)
- Onde: Parque Ecológico da Pampulha
- Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha
- Quanto: a partir de R$ 140,00
Curitiba
- Quando: 15 de novembro (sábado)
- Onde: Pedreira Paulo Leminski
- Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches
- Quanto: a partir de R$ 140,00
Brasília
- Quando: 29 de novembro (sábado)
- Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano
- Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV
- Quanto: a partir de R$ 140,00
Porto Alegre
- Quando: 6 de dezembro (sábado)
- Onde: Parque Harmonia
- Endereço: Av. Lourenço da Silva, 255, Praia de Belas
- Quanto: a partir de R$ 140,00