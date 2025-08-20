Turnê de Marisa Monte: confira a possível setlist dos shows

A nova turnê de Marisa Monte, "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo", será marcada pela união entre a música popular e erudita.

Acompanhada por uma orquestra sinfônica de 55 músicos sob regência de André Bachur e sua banda tradicional, a turnê promete criar uma experiência sonora diferenciada.

A turnê passará por seis cidades brasileiras. Os shows começam em Belo Horizonte no dia 18 de outubro de 2025 e seguem para o Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre, com término previsto para o início de dezembro.

Essa será a primeira vez que Marisa Monte se apresenta com uma orquestra, o que traz uma nova abordagem à sua carreira.

Possível setlist

Embora o setlist oficial ainda não tenha sido confirmado, espera-se que a turnê traga uma seleção de clássicos da cantora, junto a sucessos mais recentes. Entre as músicas que podem ser apresentadas, estão:

Magamalabares

Maria de Verdade

Vilarejo

A Língua dos Animais

Ainda Bem

Beija Eu

Preciso Me Encontrar

Dança da Solidão

Depois

Pra Melhorar

Infinito particular

Bem Que Se Quis

Estas canções, conhecidas do público, podem ser adaptadas para o arranjo com orquestra e trazer novas interpretações aos fãs.

Como comprar ingressos?

Os ingressos estão disponíveis para compra no site Tickets for Fun, com taxas, ou em pontos de venda físicos. Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, sendo no máximo um meia-entrada e um ingresso solidário.

Quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte?

São Paulo

Quando: 8 de novembro (sábado)

Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 – Ibirapuera

Quanto: a partir de R$ 187,50

Rio de Janeiro

Quando: 1º de novembro (sábado)

Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 – Gávea

Quanto: a partir de R$ 177,50

Belo Horizonte

Quando: 18 de outubro (sábado)

Onde: Parque Ecológico da Pampulha

Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 – Pampulha

Quanto: a partir de R$ 140,00

Curitiba

Quando: 15 de novembro (sábado)

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches

Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília

Quando: 29 de novembro (sábado)

Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano

Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV

Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre