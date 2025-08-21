Show do Green Day no Rio é cancelado; veja como pedir reembolso

O show do Green Day, marcado para o dia 9 de setembro no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro, foi cancelado devido à realização do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco, agendado para o dia 11 de setembro no mesmo local.

Segundo a empresa Livepass, organizadora do show, a montagem e desmontagem das estruturas para ambos os eventos não seriam viáveis dentro do tempo disponível, resultando no cancelamento da apresentação.

"Devido à realização do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, entre o Botafogo e o Vasco da Gama que se realizará no dia 11 de setembro, conforme sorteio realizado no dia 12 de agosto, informamos que por impossibilidade de produção e desmontagens das estruturas do palco em tempo hábil, o show do Green Day, marcada para terça-feira dia 9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, está cancelado" disse a empresa em nota divulgada.

A empresa disse ainda que após o sorteio, o Botafogo e a promotora se reuniram para discutir a melhor estratégia para a realização dos eventos e concordaram que desmontar todas as estruturas do show a tempo de liberar o estádio para a partida seria tecnicamente inviável para um espetáculo desta dimensão e um jogo desta importância.

O Green Day seguirá com sua agenda no Brasil com shows agendados para o dia 7 de setembro, quando será atração principal do festival The Town em São Paulo, e para o dia 12 de setembro, no Ligga Arena, em Curitiba.

Reembolso para ingressos adquiridos

Para quem comprou ingressos para o show no Rio de Janeiro, a Livepass informou as seguintes instruções para o reembolso:

Cartão de crédito (site, aplicativo ou bilheteria): o reembolso é automático e será recebido em até duas faturas após o comunicado oficial, sendo creditado diretamente na fatura do cartão.

Pix (site): o valor será devolvido automaticamente na mesma conta usada para o pagamento em até 30 dias a partir do comunicado.

Cartão de débito (bilheteria): o reembolso também é automático, sendo creditado na mesma conta utilizada para o pagamento em até 30 dias.

Dinheiro (bilheteria): o reembolso presencial deve ser feito na Bilheteria Norte do Estádio Nilton Santos (Rua das Oficinas, s/n – Engenho de Dentro), que funciona de terça a sábado, das 10h às 17h, exceto em feriados, dias de jogos ou eventos de outras empresas.

Importante destacar que não é possível alterar a forma de reembolso (por exemplo, trocar cartão de crédito por depósito bancário) ou fazer solicitações em contas diferentes das usadas na compra. Taxas de serviço e juros de parcelamento também serão ressarcidos. Em casos de cartões cancelados ou bloqueados, o banco receptor efetuará o crédito conforme procedimento próprio, cabendo ao cliente exigir o valor junto à sua instituição financeira.

Mais informações e suporte

A Livepass oferece um formulário de atendimento ao cliente em seu site oficial para esclarecimento de dúvidas.

A banda Green Day lamentou o cancelamento e espera retomar as apresentações no Rio de Janeiro em breve. O grupo segue com outros compromissos no Brasil, incluindo shows em São Paulo e Curitiba.