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Jennifer Aniston revela condição para voltar a fazer uma série como 'Friends'

Estrela dos anos 1990 comentou a possibilidade de voltar às séries de comédia durante uma entrevista recente e reacendeu a esperança dos fãs

'Friends': Jennifer Aniston explicou o que poderia levá-la de volta ao formato

'Friends': Jennifer Aniston explicou o que poderia levá-la de volta ao formato

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18h50.

Mais de duas décadas após o fim de "Friends", a possibilidade de ver Jennifer Aniston novamente em uma sitcom continua despertando a curiosidade dos fãs. E, ao que tudo indica, a atriz não descarta a ideia.

Em uma entrevista neste domingo, 7, durante um evento promocional de "The Morning Show", série que a atriz protagoniza ao lado de Reese Witherspoon, Aniston comentou sobre as chances de retornar ao formato multicâmera que marcou sua carreira e revelou qual seria a principal condição para aceitar um novo projeto do gênero.

A condição de Jennifer Aniston para voltar às sitcoms

Questionada sobre quando poderia voltar a protagonizar uma sitcom semelhante a "Friends", a estrela respondeu de forma bem-humorada: "Quando começarem a fazer sitcoms realmente boas de novo". 

O legado de 'Friends'

Exibida entre 1994 e 2004, a série "Friends" se tornou um dos maiores fenômenos da televisão mundial.

Criada por David Crane e Marta Kauffman, a produção acompanhava a vida de seis amigos em Nova York e ajudou a redefinir o gênero de comédia de situação para uma geração inteira.

Foi graças ao papel de Rachel Green que Jennifer Aniston alcançou o estrelato internacional. A personagem se transformou em um ícone da cultura pop dos anos 1990, influenciando tendências de moda, comportamento e até cortes de cabelo.

'Friends': Jennifer Aniston como Rachel Green, David Schwimmer como Ross Geller, Courteney Cox como Monica Geller, Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay e Matthew Perry como Chandler Bing (Reisig & Taylor/NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty Images)

Ao longo de suas dez temporadas, "Friends" registrou algumas das maiores audiências da televisão americana. O episódio final, exibido em 2004, foi assistido por mais de 50 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos, consolidando a série como um marco da TV.

Mesmo mais de duas décadas após seu encerramento, a sitcom continua atraindo novos espectadores por meio das plataformas de streaming.

Onde assistir 'Friends'?

Para quem deseja revisitar a série ou assisti-la pela primeira vez, "Friends" está disponível no catálogo da HBO Max, que reúne as dez temporadas completas da produção.

Acompanhe tudo sobre:SériesWarnerCelebridadesJennifer Aniston

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