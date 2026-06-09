Jennifer Aniston revela condição para voltar a fazer uma série como 'Friends'

Mais de duas décadas após o fim de "Friends", a possibilidade de ver Jennifer Aniston novamente em uma sitcom continua despertando a curiosidade dos fãs. E, ao que tudo indica, a atriz não descarta a ideia.

Em uma entrevista neste domingo, 7, durante um evento promocional de "The Morning Show", série que a atriz protagoniza ao lado de Reese Witherspoon, Aniston comentou sobre as chances de retornar ao formato multicâmera que marcou sua carreira e revelou qual seria a principal condição para aceitar um novo projeto do gênero.

A condição de Jennifer Aniston para voltar às sitcoms

Questionada sobre quando poderia voltar a protagonizar uma sitcom semelhante a "Friends", a estrela respondeu de forma bem-humorada: "Quando começarem a fazer sitcoms realmente boas de novo".

O legado de 'Friends'

Exibida entre 1994 e 2004, a série "Friends" se tornou um dos maiores fenômenos da televisão mundial.

Criada por David Crane e Marta Kauffman, a produção acompanhava a vida de seis amigos em Nova York e ajudou a redefinir o gênero de comédia de situação para uma geração inteira.

Foi graças ao papel de Rachel Green que Jennifer Aniston alcançou o estrelato internacional. A personagem se transformou em um ícone da cultura pop dos anos 1990, influenciando tendências de moda, comportamento e até cortes de cabelo.

'Friends': Jennifer Aniston como Rachel Green, David Schwimmer como Ross Geller, Courteney Cox como Monica Geller, Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay e Matthew Perry como Chandler Bing (Reisig & Taylor/NBCU Photo Bank/NBCUniversal/Getty Images)

Ao longo de suas dez temporadas, "Friends" registrou algumas das maiores audiências da televisão americana. O episódio final, exibido em 2004, foi assistido por mais de 50 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos, consolidando a série como um marco da TV.

Mesmo mais de duas décadas após seu encerramento, a sitcom continua atraindo novos espectadores por meio das plataformas de streaming.

Onde assistir 'Friends'?

Para quem deseja revisitar a série ou assisti-la pela primeira vez, "Friends" está disponível no catálogo da HBO Max, que reúne as dez temporadas completas da produção.