Tudo o que se sabe sobre os shows extra de Harry Styles em São Paulo

Harry Styles: cantor anunciou dois shows extras no Brasil em 2026. (Divulgação/Harry Styles)
Repórter
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13h03.
A alta procura por ingressos levou Harry Styles a anunciar dois shows extras em São Paulo, ampliando a passagem do cantor britânico pelo Brasil em 2026.
As novas apresentações acontecem nos dias 21 e 24 de julho, no Estádio MorumBIS, na capital paulista.
Com isso, o artista passa a ter quatro datas confirmadas no país. Antes, já estavam previstas apresentações nos dias 17 e 18 de julho, que registraram forte demanda desde a abertura das vendas.
ANÚNCIO! Harry Styles: Together, Together.
Devido à incrível demanda, novos shows foram adicionados nos dias 21 e 24 de julho de 2026 no Estádio MorumBIS, em São Paulo.
Pré-venda para clientes Santander Select e Private: JÁ DISPONÍVEL!
Pré-venda para todos os clientes… pic.twitter.com/Y87TsrsN7M
— Live Nation Brasil (@LiveNationBR) January 28, 2026
O retorno de Styles ao Brasil ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e integra a turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com lançamento previsto para março deste ano.
A última turnê do cantor no país, Love On Tour, contou com cinco shows no Brasil, que arrecadaram cerca de R$ 81,5 milhões em bilheteria e reuniram aproximadamente 193 mil pessoas, segundo dados da indústria.
A expectativa do mercado é de novo esgotamento rápido dos ingressos, repetindo o padrão observado nas vendas iniciais para as apresentações de julho.
A pré-venda dos ingressos para as novas datas já está aberta para clientes Santander Select e Private. Nesta quarta-feira, a compra será liberada para todos os clientes do banco.
A venda geral começa no dia 30 de janeiro, às 11h (horário de Brasília), exclusivamente pela Ticketmaster, plataforma oficial do evento.
As apresentações seguem o mesmo formato das datas anteriores, com ingressos digitais e acesso controlado por fila virtual devido à alta demanda esperada.
Com a inclusão das novas datas, o cronograma de shows no Brasil ficou assim:
A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, e o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, segundo a organização.
Os ingressos para todas as datas são vendidos exclusivamente pela Ticketmaster, tanto online quanto na bilheteria física oficial em São Paulo, que abre ao meio-dia nos dias de venda, sem cobrança de taxa de serviço.
Cada CPF pode comprar até seis ingressos, respeitando o limite de meia-entrada. As entradas adquiridas online são digitais, acessadas pelo aplicativo ou pela conta do usuário na plataforma.