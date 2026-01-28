Tudo o que se sabe sobre os shows extra de Harry Styles em São Paulo

A alta procura por ingressos levou Harry Styles a anunciar dois shows extras em São Paulo, ampliando a passagem do cantor britânico pelo Brasil em 2026.

As novas apresentações acontecem nos dias 21 e 24 de julho, no Estádio MorumBIS, na capital paulista.

Com isso, o artista passa a ter quatro datas confirmadas no país. Antes, já estavam previstas apresentações nos dias 17 e 18 de julho, que registraram forte demanda desde a abertura das vendas.

ANÚNCIO! Harry Styles: Together, Together.

Devido à incrível demanda, novos shows foram adicionados nos dias 21 e 24 de julho de 2026 no Estádio MorumBIS, em São Paulo. Pré-venda para clientes Santander Select e Private: JÁ DISPONÍVEL!

Pré-venda para todos os clientes… pic.twitter.com/Y87TsrsN7M — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) January 28, 2026

O retorno de Styles ao Brasil ocorre mais de três anos após sua última passagem, em dezembro de 2022, e integra a turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com lançamento previsto para março deste ano.

A última turnê do cantor no país, Love On Tour, contou com cinco shows no Brasil, que arrecadaram cerca de R$ 81,5 milhões em bilheteria e reuniram aproximadamente 193 mil pessoas, segundo dados da indústria.

A expectativa do mercado é de novo esgotamento rápido dos ingressos, repetindo o padrão observado nas vendas iniciais para as apresentações de julho.

Pré-venda já começou; venda geral abre em 30 de janeiro

A pré-venda dos ingressos para as novas datas já está aberta para clientes Santander Select e Private. Nesta quarta-feira, a compra será liberada para todos os clientes do banco.

A venda geral começa no dia 30 de janeiro, às 11h (horário de Brasília), exclusivamente pela Ticketmaster, plataforma oficial do evento.

As apresentações seguem o mesmo formato das datas anteriores, com ingressos digitais e acesso controlado por fila virtual devido à alta demanda esperada.

Shows de Harry Styles no Brasil em 2026

Com a inclusão das novas datas, o cronograma de shows no Brasil ficou assim:

17 de julho (sexta-feira) – São Paulo (MorumBIS)

18 de julho (sábado) – São Paulo (MorumBIS)

21 de julho (terça-feira) – São Paulo (MorumBIS)

24 de julho (sexta-feira) – São Paulo (MorumBIS)

A abertura dos portões está prevista para o fim da tarde, por volta das 16h, e o início da apresentação principal deve ocorrer entre 20h45 e 21h, segundo a organização.

Venda de ingressos ocorre pela Ticketmaster

Os ingressos para todas as datas são vendidos exclusivamente pela Ticketmaster, tanto online quanto na bilheteria física oficial em São Paulo, que abre ao meio-dia nos dias de venda, sem cobrança de taxa de serviço.

Cada CPF pode comprar até seis ingressos, respeitando o limite de meia-entrada. As entradas adquiridas online são digitais, acessadas pelo aplicativo ou pela conta do usuário na plataforma.