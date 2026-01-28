Pop

Shows do BTS aumentam em 15 vezes a busca por voos para São Paulo

As apresentações do grupo sul-coreano também já aumentaram em 173% o número de reserva de voos

BTS: grupo fará três shows em São Paulo em 2026 (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

BTS: grupo fará três shows em São Paulo em 2026 (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h42.

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, foi responsável por quase triplicar as reservas e aumentar em 15 vezes a demanda por voos para São Paulo.

O grupo anunciou neste mês uma turnê mundial, chamada BTS World Tour Love Yourself Speak Yourself, após um hiato de quatro anos. Entre os locais em que os Bangtan Boys se apresentarão, está a capital paulista.

Os três shows ocorrerão nos dias 28, 30 e 31 de outubro e causaram uma explosão nas buscas por voos para São Paulo. A Latam registrou um aumento de 15 vezes nas buscas para voos com destino a São Paulo (Guarulhos e Congonhas) no período de 27 de outubro a 1º de novembro de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, no portal LATAM.com.

"O crescimento na procura pode ser motivado pela combinação de eventos na cidade durante o mês de outubro, incluindo shows internacionais", afirmou a empresa em nota.

Esse crescimento não foi restrito às buscas. Houve também um aumento de 173% no número de reservas de voos para os três principais aeroportos que atendem São Paulo para o período, de acordo com levantamento da companhia aérea Azul. O maior crescimento registrado pela Azul ocorreu no Aeroporto de Congonhas, que apresentou alta de 445% nas reservas. No Aeroporto de Guarulhos, o avanço foi de 155%. Já o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, registrou crescimento de 66% no volume de reservas para o período analisado.

“Os dados da Azul mostram o impacto de grandes eventos de entretenimento na movimentação do setor aéreo e reforçam a importância de mantermos um planejamento de malha amplo com diversas ofertas de voos”, disse João Gabriel Ribeiro, gerente sênior de E-commerce, Performance e CRM da Azul.

Outras companhias aéreas foram procuradas pela EXAME, mas não divulgaram dados referentes ao período dos shows.

Quando serão os shows do BTS em São Paulo?

A capital paulista é um dos destinos que mais terão apresentações do grupo. No website da turnê, as datas para os três shows brasileiros são os dias 28, 30 e 31 de outubro.

São Paulo é uma das cidades que terá mais shows do BTS

Além de São Paulo, apenas as cidades de Goyang na Coreia do Sul, Cidade do México, no México, Las Vegas, nos EUA, e Kaohsiung, em Taiwan, terão três shows do BTS.

Já Los Angeles, nos EUA, lidera em número de eventos, com quatro datas reservadas.

As apresentações vêm em uma leva de datas na América do Sul, que inclui Bogotá, na Colômbia, Lima, no Peru, Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina.

O local dos shows, preços e tipos de ingressos ainda não foram anunciados, mas o ARMY já pode separar as datas na agenda.

Como será a turnê do BTS?

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia

Mais apresentações?

Ao fim da lista de shows, no site oficial, está escrito "more to come" ("mais, em breve", em tradução livre). Isso indica que deve haver novas datas além das já divulgadas.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaSão Paulo capitalAviação

