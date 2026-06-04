Trump quer construir calçadão em Washington com seu nome

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 4, que pretende construir uma passarela nas proximidades do Lincoln Memorial, um dos monumentos mais emblemáticos de Washington. Segundo ele, a estrutura ligaria o memorial dedicado a Abraham Lincoln às margens do Rio Potomac.

Durante conversa com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que o projeto poderá levar seu nome. "Eles querem chamá-lo de Calçada Trump", declarou o republicano.

A proposta faz parte de uma série de iniciativas adotadas por Trump desde seu retorno à presidência com o objetivo de deixar uma marca duradoura na capital americana. No entanto, diversos de seus projetos de revitalização e reformulação de espaços públicos têm enfrentado questionamentos na Justiça.

Um dos casos mais recentes envolve o Kennedy Center, tradicional centro cultural de Washington. Na semana passada, Trump anunciou que deixará a administração da instituição após uma decisão judicial determinar a retirada de seu nome do local e suspender, por pelo menos dois anos, os planos de fechamento do complexo para reformas.

Depois de assumir o controle do Kennedy Center, o presidente contou com o apoio de um conselho formado majoritariamente por aliados para incluir seu sobrenome na instituição, originalmente criada em homenagem ao ex-presidente democrata John F. Kennedy. Em dezembro, o espaço chegou a ser rebatizado como “Trump Kennedy Center”, e letras douradas com o nome do republicano foram instaladas na fachada do prédio.

A Justiça, porém, concluiu que mudanças desse tipo dependem de autorização do Congresso americano. A decisão estabeleceu ainda um prazo de 14 dias para que o governo retire o nome de Trump da entrada do centro cultural.