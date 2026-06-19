'Toy Story 5' conquista maior pré-estreia da franquia e domina bilheterias pelo mundo

A estreia de “Toy Story 5” começou em ritmo acelerado. O novo capítulo da franquia da Pixar arrecadou US$ 17,5 milhões nas sessões de pré-estreia nos Estados Unidos, estabelecendo a melhor marca da série e a maior prévia registrada em 2026 até o momento, segundo dados do Deadline.

O resultado também colocou o longa como a segunda maior pré-estreia da história para uma animação no mercado norte-americano, atrás apenas de “Os Incríveis 2”, que arrecadou US$ 18,5 milhões antes de sua estreia oficial.

Entre as maiores pré-estreias da animação

Com o desempenho inicial, “Toy Story 5” ultrapassou produções como “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “Moana 2” e “Divertida Mente 2” no ranking das maiores arrecadações em sessões antecipadas.

Além do forte desempenho comercial, o filme também vem recebendo boa aprovação do público. No Rotten Tomatoes, a produção alcançou 93% de aprovação, índice próximo aos 94% registrados de “Toy Story 4” e “Divertida Mente 2”.

Estreia pode superar US$ 140 milhões

Ainda segundo o Deadline, a expectativa da indústria é que “Toy Story 5” alcance cerca de US$ 140 milhões durante seu primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá. Caso a projeção se confirme, o filme estabelecerá um novo recorde para a franquia, superando com folga os resultados obtidos pelos capítulos anteriores.

O longa já soma US$ 26 milhões e ocupa a liderança nas bilheterias dos principais mercados onde estreou no exterior.

Dirigido por Andrew Stanton, “Toy Story 5” chegou a 28 novos territórios na quinta-feira, 18, incluindo Brasil, México, Itália e Austrália. No total, o filme já está em cartaz em 41 mercados internacionais.

O México aparece como o principal território até agora, com US$ 6,7 milhões arrecadados e 86% de participação de mercado. No Brasil, “Toy Story 5” arrecadou US$ 1,4 milhão em sua estreia e conquistou 66% de participação no mercado cinematográfico.

O desempenho acompanha o sucesso observado em outros países da América Latina. O filme registrou uma das maiores estreias da história da Pixar em mercados como Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia e Peru.

Na Argentina, a produção arrecadou US$ 1,1 milhão e alcançou a segunda maior abertura de 2026 até agora.

Europa e Ásia impulsionam resultados

Na França, Woody, Buzz e Jessie garantiram a terceira maior estreia do ano, acumulando US$ 2,1 milhões e assumindo a liderança das bilheterias.

Na Espanha, o longa conquistou 51% do mercado e arrecadou US$ 1,7 milhão. Já na Itália, registrou a quinta maior estreia da história da Pixar no país.

O desempenho também impressionou no Oriente Médio, onde “Toy Story 5” alcançou a maior estreia de animação de todos os tempos na Arábia Saudita e a melhor abertura da Pixar em países como Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Omã e Egito.

Já na Coreia do Sul, o filme ficou com metade do mercado local e arrecadou US$ 1,1 milhão.

Filme é o quinto capítulo de uma das franquias mais queridas da Pixar

A nova história coloca Jessie em posição de destaque. Após os acontecimentos de "Toy Story 4", a personagem assume um papel central enquanto os brinquedos enfrentam um desafio moderno: a crescente preferência das crianças por dispositivos eletrônicos em vez de brinquedos tradicionais. A trama gira em torno de Bonnie e de seu novo tablet inteligente, chamado Lilypad, que passa a ocupar o espaço antes dedicado às brincadeiras clássicas.

Segundo o diretor Andrew Stanton, o filme aborda uma questão contemporânea sobre a relação das crianças com a tecnologia. A proposta é explorar como os brinquedos lidam com a sensação de estarem perdendo relevância em um mundo cada vez mais conectado às telas.

No Rotten Tomatoes, a produção registra 93% de aprovação, com o consenso destacando a capacidade dos brinquedos de se reinventarem diante dos desafios da era digital. Já no Metacritic, a obra soma 74 pontos de 100, índice que reflete avaliações majoritariamente favoráveis.