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Lançamentos do Disney+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Segunda temporada de 'X-Men ’97', a sequência 'O Diabo Veste Prada 2' e a cobertura da Copa do Mundo são os destaques do mês

Disney+: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

Disney+: o que chega ao streaming em julho de 2026? (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de julho de 2026 às 15h24.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos, além de transmissões de grandes festivais e competições esportivas ao vivo.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada da animação X-Men ’97, o drama policial O Marido, além da investigativa Pompeia: Além do Tempo, com Tom Hiddleston.

Já para os filmes, a chegada de O Diabo Veste Prada 2 e a ação de Casamento Sangrento: A Viúva garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Na aba de esportes, a cobertura completa da Copa do Mundo FIFA 2026 pela CazéTV rouba a cena durante o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em julho de 2026:

Séries que entram no Disney+ em julho

  • X-Men ’97: Temporada 2 | 01/07/2026
  • O Marido | 04/07/2026
  • Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston | 23/07/2026
  • Sou Luna: De Volta à Pista | 24/07/2026
  • Fúria | 27/07/2026

Filmes que entram no Disney+ em julho

  • Casamento Sangrento: A Viúva | 02/07/2026
  • Descendentes: País das Maravilhas Malvado | 17/07/2026
  • O Diabo Veste Prada 2 | 29/07/2026

Esportes e Eventos ao Vivo (ESPN / Hubs)

  • Copa do Mundo FIFA 2026 (via CazéTV) | Durante todo o mês
  • Automobilismo: IndyCar - GP de Mid-Ohio | 05/07/2026
  • Automobilismo: NASCAR - GP de Chicagoland | 05/07/2026
  • Motovelocidade: GP da Alemanha | 10/07/2026 a 12/07/2026
  • Automobilismo: IndyCar - GP de Nashville | 19/07/2026
  • Futebol: Copa Sul-Americana (Fase de Playoffs) | A partir de 21/07/2026
  • Automobilismo: NASCAR - Etapas de Atlanta, North Wilkesboro, Sonoma e Indianápolis | Ao longo do mês
  • Futebol: Campeonato Brasileiro Série B (Rodadas 16 a 20) | Ao longo do mês
  • Tênis: Torneios ATP e WTA 500 de Washington | 27/07/2026 a 02/08/2026
  • Música: Lollapalooza Chicago 2026 (via Hulu) | 30/07/2026 a 02/08/2026
  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

Acompanhe tudo sobre:DisneyStreamingSériesFilmes

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