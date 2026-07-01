Lançamentos do Disney+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos, além de transmissões de grandes festivais e competições esportivas ao vivo.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada da animação X-Men ’97, o drama policial O Marido, além da investigativa Pompeia: Além do Tempo, com Tom Hiddleston.

Já para os filmes, a chegada de O Diabo Veste Prada 2 e a ação de Casamento Sangrento: A Viúva garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Na aba de esportes, a cobertura completa da Copa do Mundo FIFA 2026 pela CazéTV rouba a cena durante o mês.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em julho de 2026:

Séries que entram no Disney+ em julho

X-Men ’97: Temporada 2 | 01/07/2026

O Marido | 04/07/2026

Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston | 23/07/2026

Sou Luna: De Volta à Pista | 24/07/2026

Fúria | 27/07/2026

Filmes que entram no Disney+ em julho

Casamento Sangrento: A Viúva | 02/07/2026

Descendentes: País das Maravilhas Malvado | 17/07/2026

O Diabo Veste Prada 2 | 29/07/2026

Esportes e Eventos ao Vivo (ESPN / Hubs)

Copa do Mundo FIFA 2026 (via CazéTV) | Durante todo o mês

Automobilismo: IndyCar - GP de Mid-Ohio | 05/07/2026

Automobilismo: NASCAR - GP de Chicagoland | 05/07/2026

Motovelocidade: GP da Alemanha | 10/07/2026 a 12/07/2026

Automobilismo: IndyCar - GP de Nashville | 19/07/2026

Futebol: Copa Sul-Americana (Fase de Playoffs) | A partir de 21/07/2026

Automobilismo: NASCAR - Etapas de Atlanta, North Wilkesboro, Sonoma e Indianápolis | Ao longo do mês

Futebol: Campeonato Brasileiro Série B (Rodadas 16 a 20) | Ao longo do mês

Tênis: Torneios ATP e WTA 500 de Washington | 27/07/2026 a 02/08/2026

Música: Lollapalooza Chicago 2026 (via Hulu) | 30/07/2026 a 02/08/2026