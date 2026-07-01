Lançamentos do Disney+ em julho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de julho chega com uma variedade de estreias no Disney+. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos, além de transmissões de grandes festivais e competições esportivas ao vivo.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada da animação X-Men ’97, o drama policial O Marido, além da investigativa Pompeia: Além do Tempo, com Tom Hiddleston.
Já para os filmes, a chegada de O Diabo Veste Prada 2 e a ação de Casamento Sangrento: A Viúva garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. Na aba de esportes, a cobertura completa da Copa do Mundo FIFA 2026 pela CazéTV rouba a cena durante o mês.
Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em julho de 2026:
Séries que entram no Disney+ em julho
- X-Men ’97: Temporada 2 | 01/07/2026
- O Marido | 04/07/2026
- Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston | 23/07/2026
- Sou Luna: De Volta à Pista | 24/07/2026
- Fúria | 27/07/2026
Filmes que entram no Disney+ em julho
- Casamento Sangrento: A Viúva | 02/07/2026
- Descendentes: País das Maravilhas Malvado | 17/07/2026
- O Diabo Veste Prada 2 | 29/07/2026
Esportes e Eventos ao Vivo (ESPN / Hubs)
- Copa do Mundo FIFA 2026 (via CazéTV) | Durante todo o mês
- Automobilismo: IndyCar - GP de Mid-Ohio | 05/07/2026
- Automobilismo: NASCAR - GP de Chicagoland | 05/07/2026
- Motovelocidade: GP da Alemanha | 10/07/2026 a 12/07/2026
- Automobilismo: IndyCar - GP de Nashville | 19/07/2026
- Futebol: Copa Sul-Americana (Fase de Playoffs) | A partir de 21/07/2026
- Automobilismo: NASCAR - Etapas de Atlanta, North Wilkesboro, Sonoma e Indianápolis | Ao longo do mês
- Futebol: Campeonato Brasileiro Série B (Rodadas 16 a 20) | Ao longo do mês
- Tênis: Torneios ATP e WTA 500 de Washington | 27/07/2026 a 02/08/2026
- Música: Lollapalooza Chicago 2026 (via Hulu) | 30/07/2026 a 02/08/2026
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1/20
Round 6
(Round6netflix)
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2/20
Stranger Things
(StrangerThings1)
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3/20
Dark
(Dark1)
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4/20
Ozark
(Ozark)
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5/20
House of Cards
(HouseofCards)
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6/20
The Crown
(TheCrown3)
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7/20
Annie With an E
(AnnieWithanE)
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8/20
Sex Education
(SexEducation)
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9/20
O Gambito da Rainha
(OGambitodaRainha)
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10/20
(Bebê Rena)
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11/20
Orange Is The New Black
(OrangeIsTheNewBlack)
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12/20
(Black Mirror 6ª temporada)
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13/20
Mind Hunter
(MindHunter)
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14/20
Eu Nunca
(EuNunca)
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15/20
'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix
(BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))
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16/20
A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX
(bridgerton-rainha)
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17/20
The Umbrella Academy
(TheUmbrellaAcademy)
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18/20
Lupin
(LuPin)
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19/20
One Piece
(OnePiece)
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20/20
Master of None
(MasterofNone)