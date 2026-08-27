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Junior aposta em pop, R&B e hip hop em novo projeto 'Labirinto'

Artista lança cinco faixas até setembro antes de reunir o projeto completo em EP, com participações de Luccas Carlos e Melly

Junior: artista lança “Labirinto”, primeiro single do EP homônimo, que será concluído em outubro. (Divulgação/Kelly Schnaidman)

Junior: artista lança “Labirinto”, primeiro single do EP homônimo, que será concluído em outubro. (Divulgação/Kelly Schnaidman)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12h08.

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Junior começa nesta quinta-feira, 27, um novo ciclo musical com o lançamento de “Labirinto”, primeiro single do EP homônimo. O projeto será apresentado faixa a faixa até setembro e chega completo às plataformas digitais em outubro.

A estratégia prevê cinco lançamentos individuais. Depois de “Labirinto”, entram no catálogo “Rua 39”, em 3 de setembro, com Luccas Carlos; “Só Você Que Não”, em 10 de setembro; “Dominou”, em 17 de setembro; e “Na Mão do Acaso”, com Melly, em 24 de setembro.

O que esperar de 'Labirinto'

A faixa que dá nome ao projeto combina pop com elementos de hip hop, R&B, funk e rock inglês. O repertório segue por diferentes vertentes do pop e reúne referências que fazem parte da trajetória de Junior como cantor e produtor.

As duas participações do EP surgiram de relações já estabelecidas com os artistas. Luccas Carlos participa de “Rua 39”, enquanto Melly divide os vocais de “Na Mão do Acaso”, faixa que aposta em uma sonoridade de R&B inspirada nos anos 2000.

Segundo Junior, o novo trabalho também reflete uma mudança em relação ao primeiro disco. A experiência acumulada ao longo de três décadas de carreira aparece nos arranjos e nas letras do projeto.

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