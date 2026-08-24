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'Homem-Aranha: Um Novo Dia' pode superar 'Titanic' em bilheteria mundial

Filme com Tom Holland arrecadou US$ 39 milhões no quarto fim de semana e se aproximou de "Vingadores: Ultimato" no ranking dos EUA

Bilheteria do fim de semana: 'Sobrenatural 6' estreou em segundo lugar, enquanto 'Um Novo Dia' segue entre as maiores bilheterias da história (Marvel/Divulgação)

Bilheteria do fim de semana: 'Sobrenatural 6' estreou em segundo lugar, enquanto 'Um Novo Dia' segue entre as maiores bilheterias da história (Marvel/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 16h58.

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"Homem-Aranha: Um Novo Dia" venceu o quarto fim de semana consecutivo nas bilheterias norte-americanas e abriu vantagem sobre "Sobrenatural 6", que chegou aos cinemas na última semana.

O longa estrelado por Tom Holland arrecadou cerca de US$ 39 milhões entre sexta-feira e domingo nos Estados Unidos e no Canadá. Com o resultado, chegou a aproximadamente US$ 854,9 milhões no mercado doméstico.

'Um Novo Dia' se aproxima de 'Vingadores: Ultimato'

A nova aventura do herói está a poucos milhões de dólares de ultrapassar "Vingadores: Ultimato" e assumir a segunda posição entre as maiores bilheterias da história da América do Norte.

O filme da Marvel encerrou sua passagem pelos cinemas em 2019 com cerca de US$ 858,4 milhões no mercado doméstico. A expectativa é que "Um Novo Dia" ultrapasse essa marca nos próximos dias, de acordo com a Variety

Depois disso, o próximo alvo será "Star Wars: O Despertar da Força", de 2015, que ocupa o primeiro lugar com US$ 936,7 milhões na América do Norte.

Longa disparou na bilheteria mundial

O desempenho internacional também mantém o filme em uma trajetória histórica. "Um Novo Dia" já soma US$ 2,21 bilhões em bilheteria mundial. O valor coloca a produção entre as maiores arrecadações da história do cinema.

O longa também se aproxima do clássico "Titanic", de 1997, que registrou US$ 2,26 bilhões em bilheteria, e "Ne Zha 2", de 2025, animação chinesa que alcançou US$ 2,27 bilhões. Os dados são do Box Office Mojo

O novo capítulo do Homem-Aranha de Tom Holland também lidera o ranking de bilheterias de 2026, na frente de sucessos como "A Odisseia", "Toy Story 5", "Michael" e "O Diabo Veste Prada 2".

Veja os filmes que lideram a bilheteria mundial de 2026 até agora, segundo o Box Office Mojo:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 2,21 bilhões;
  2. "A Odisseia" — US$ 1,44 bilhão;
  3. "Toy Story 5" — US$ 1,12 bilhão;
  4. "Michael" — US$ 1,01 bilhão;
  5. "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,01 bilhão;
  6. "O Diabo Veste Prada 2" — US$ 692 milhões;
  7. "Devoradores de Estrelas" — US$ 684 milhões;
  8. "Pegasus 3" — US$ 656 milhões;
  9. "Minions & Monstros" — US$ 504 milhões;
  10. "Obsessão" — US$ 501 milhões.

'Um Novo Dia' também lidera no Brasil

O sucesso de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" também se repete no Brasil. Segundo dados da Ancine, atualizados até a 33ª semana cinematográfica de 2026, o filme acumula R$ 315,2 milhões em bilheteria e 13,9 milhões de espectadores. Com os números, ocupa o primeiro lugar entre os filmes mais vistos e de maior arrecadação no país em 2026.

A vantagem sobre "Toy Story 5", segundo colocado, é expressiva. A animação soma R$ 176,8 milhões e 8,2 milhões de espectadores, enquanto "Michael" aparece em terceiro, com R$ 168,7 milhões. O longa da Marvel também fez história na estreia brasileira, quando levou 1 milhão de pessoas aos cinemas em apenas 24 horas e registrou a maior abertura de 2026 até então, segundo a CNN Brasil.

Os filmes que mais arrecadaram no Brasil em 2026:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — R$ 315,2 milhões;
  2. "Toy Story 5" — R$ 176,8 milhões;
  3. "Michael" — R$ 168,7 milhões;
  4. "O Diabo Veste Prada 2" — R$ 165 milhões;
  5. "A Odisseia" — R$ 107, 2 milhões;
  6. "Super Mario Galaxy: O Filme" — R$ 95,5 milhões;
  7. "A Empregada" — R$ 92,4 milhões;
  8. "Avatar: Fogo e Cinzas" — R$ 76,6 milhões;
  9. "Zootopia 2" — R$ 61,4 milhões;
  10. "Todo Mundo em Pânico" — R$ 57,7 milhões.

'Sobrenatural 6' estreia em segundo

A chegada de "Sobrenatural: Agora Entre Nós" movimentou o último fim de semana, mas não foi suficiente para tirar o Homem-Aranha do primeiro lugar.

O sexto filme da franquia de terror arrecadou US$ 25,3 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, com exibição em 3.303 cinemas. No mercado internacional, foram aproximadamente US$ 35 milhões, levando o total global de estreia para cerca de US$ 60 milhões.

O resultado doméstico ficou abaixo da estreia de "Sobrenatural: A Porta Vermelha", de 2023, que abriu com US$ 33 milhões. Ainda assim, o novo capítulo teve um orçamento de produção de apenas US$ 18 milhões, o que favorece sua perspectiva comercial.

Veja o trailer do filme:

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