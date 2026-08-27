57% das GovTechs brasileiras com contratos de inovação faturam mais de R$ 4,8 milhões

Um levantamento do Observatório Sebrae Startups identificou 3.664 empresas que se autodeclaram B2G (business-to-government) ou afirmam ter o poder público entre seus clientes. A concentração geográfica revela protagonismo do Sudeste (32,2%) e Nordeste (31,9%), enquanto software lidera como principal produto oferecido por quase metade das empresas (49,1%).

Apesar do tamanho desse ecossistema, os negócios que efetivamente chegam aos contratos públicos de inovação apresentam um perfil diferente. Uma análise complementar, realizada em parceria com o Observatório do CPSI (Contrato Público de Soluções Inovadoras), identificou 223 empresas que participaram de processos desse tipo e revela um grupo mais maduro e financeiramente estruturado.

Entre essas empresas, 57% registram faturamento anual superior a R$ 4,8 milhões. Em relação ao tempo de operação, 39% têm mais de uma década de existência e 37,2% estão no mercado entre cinco e dez anos. Apenas 6,3% foram fundadas há menos de dois anos.

O recorte ajuda a dimensionar um dos desafios para startups que pretendem vender soluções inovadoras ao poder público: embora exista uma base ampla de empresas interessadas nesse mercado, a participação em contratos de inovação ainda está mais concentrada entre negócios com maior tempo de operação e capacidade financeira.

“O setor público brasileiro movimenta bilhões de reais em compras todos os anos e enfrenta uma demanda crescente por soluções tecnológicas. Isso abre uma oportunidade relevante para as GovTechs”, afirma Paulo Renato Cabral, gerente de Inovação do Sebrae Nacional.

Segundo ele, as startups precisam conhecer as particularidades das compras governamentais e ter estrutura comercial e operacional compatível com as exigências do setor público. “Quem conseguir superar essas barreiras encontra um mercado de grande escala”, diz.

Software é a principal solução

A tecnologia aparece como eixo central do ecossistema de GovTechs. No universo de 3.664 empresas, 49,1% apontam plataformas digitais como principal produto. Serviços aparecem em seguida, com 31,9%, enquanto produtos físicos representam 10,2%.

Outras categorias incluem conteúdo, com 3,47%, hardware, com 3,3%, e demais soluções, que somam 2,3%.

O modelo de assinatura recorrente, conhecido como SaaS, é utilizado por 46,7% das empresas. Vendas diretas respondem por 22,1%, enquanto licenciamento representa 9,2% e modelos transacionais, 7,7%.

No grupo de 223 empresas que já participaram de contratos de inovação, a predominância de software é ainda maior: 66,7% desenvolvem principalmente plataformas digitais. Serviços representam 24,7%, seguidos por hardware, com 6,2%, e produtos físicos, com 2,5%.

Onde estão as GovTechs brasileiras

A distribuição regional mostra dois grandes polos. O Sudeste reúne 1.180 CNPJs, equivalentes a 32,2% do total, enquanto o Nordeste concentra 1.168, ou 31,9%. Na sequência aparecem Sul, com 17,9%, Centro-Oeste, com 10,1%, e Norte, com 7,7%.

São Paulo é o estado com maior número de empresas, com 685 CNPJs, ou 18,7% do total. Pernambuco aparece em segundo, com 276, seguido por Santa Catarina, com 271. Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm 231 e 229 empresas, respectivamente.

No ranking de municípios, São Paulo lidera com 319 CNPJs. Recife aparece na segunda posição, com 148, seguida por Florianópolis, com 119. Rio de Janeiro e Brasília completam as cinco primeiras posições, com 102 e 100 empresas.

Um ecossistema ainda em fase de desenvolvimento

O estágio de maturidade das 3.664 empresas também indica um mercado ainda em formação. A maior parcela, 42,2%, está na fase de validação, quando a startup testa sua solução no mercado. Outras 24,9% estão em tração e 21,7% ainda estão na etapa de ideação.

Somente 9,3% estão em crescimento estruturado e 2,4% chegaram à fase de escala.

O perfil societário também é enxuto: 49,7% das empresas têm entre dois e três sócios, enquanto 28,1% são formadas por um único fundador. Empresas com quatro a seis sócios representam 14,5% do total, e apenas 1,6% têm mais de seis.

Quem já chegou aos contratos de inovação

A análise do Observatório do CPSI identificou 59 órgãos e entidades públicas que lançaram editais de Contrato Público de Soluções Inovadoras. Desses, 44 efetivamente celebraram contratos com fornecedores.

Entre as 223 empresas analisadas em profundidade, 80 possuem cadastro ativo na Plataforma Sebrae Startups, equivalente a 35,9% do total.

Além do maior faturamento e tempo de mercado, esse grupo apresenta uma média de 3,4 sócios por empresa. As companhias também atuam, em média, em nove segmentos diferentes.

A distribuição geográfica desse universo é ainda mais concentrada: São Paulo reúne 63 empresas com sede no estado, seguido pelo Rio de Janeiro, com 50, e Minas Gerais, com 22. Pernambuco aparece em seguida, com 17.

Para Paulo Renato Cabral, o CPSI representa uma mudança na relação entre governo e empresas de tecnologia.

“O Contrato Público de Soluções Inovadoras representa uma mudança estrutural na forma como o Estado contrata tecnologia. Em vez de adquirir soluções prontas, o poder público testa e desenvolve soluções customizadas para desafios específicos”, afirma.

Segundo o executivo, o modelo ainda está em consolidação, mas pode ampliar as oportunidades para startups no mercado público.