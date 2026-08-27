Diogo Defante lança clipe sobre IA antes de estrear no Rock in Rio

Diogo Defante lançou nesta semana o videoclipe de "Humanoide", novo single de sua carreira musical. O lançamento chega poucos dias antes de sua estreia como headliner do Palco Supernova do Rock in Rio, marcada para 4 de setembro.

A faixa e o clipe giram em torno de um tema que tem ganhado espaço na indústria cultural: a desconfiança crescente do público em relação a conteúdos gerados ou manipulados por inteligência artificial.

Na narrativa do vídeo, Defante contracena com "Gepeto", um robô humanoide que, criado para facilitar tarefas humanas, passa a disputar espaço com seu próprio criador — um enredo que mistura ficção científica, humor e rock.

O cantor e humorista Diogo Defante no clipe do single 'Humanoide', lançado antes de seu show no Rock in Rio. (Divulgação)

O clipe foi dirigido por Daniel Ferro, Bruno Rocha e Pedro Magalhães, mesma equipe que já assina outros trabalhos audiovisuais do artista. Segundo a produção, a pós-produção do vídeo utilizou recursos de inteligência artificial a partir de cenas e expressões humanas reais — um detalhe que, na avaliação dos realizadores, reforça a ambiguidade proposta pela obra entre o que é humano e o que é fabricado.

Musicalmente, "Humanoide" segue a linha de rock alternativo que Defante vem desenvolvendo desde que retomou a carreira de músico, com influências de hardcore, indie rock e punk melódico.

Em declaração à imprensa, o artista afirmou que a canção partiu de uma observação sobre como o público vem reagindo à disseminação de conteúdo digital. "Acho que o futuro vai ser voltar ao teatro, vai voltar essas coisas físicas", disse, ao comentar a ideia de que experiências ao vivo ganham valor justamente quando a fabricação de imagens por IA se torna mais comum.

Do rock underground carioca ao posto de headliner

Antes de se tornar um dos criadores de conteúdo mais populares do país, Defante veio da cena de rock underground do Rio de Janeiro, onde atuou como baterista em bandas como Let's Go, Me Gusta Rock e Catch Side.

Ele retomou a carreira musical em 2021, agora como vocalista e compositor, e desde então lançou o EP "Robson" (2023), o álbum "Tífane" (2024) — que teve participação de Karol Conká — e os singles "Jerry" (2023), "Gari" (2024) e "Frutífero" (2025).