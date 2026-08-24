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‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ bate R$ 315 milhões e domina bilheterias no Brasil

Com 13,9 milhões de espectadores, novo filme do Homem-Aranha amplia vantagem e segue no topo das bilheterias brasileiras em 2026; Toy Story 5 aparece em segundo lugar

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Tom Holland interpreta o super-herói no novo filme da franquia (Marvel/Divulgação)

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Tom Holland interpreta o super-herói no novo filme da franquia (Marvel/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h16.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 06h53.

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O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” segue dominando os cinemas brasileiros. Até a 33ª semana cinematográfica de 2026, o filme acumulou R$ 315,2 milhões em bilheteria e público de 13,9 milhões de espectadores, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB) da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O desempenho representa um avanço de R$ 52 milhões em relação à 32ª semana, quando a produção já ocupava o primeiro lugar e somava R$ 263,1 milhões. No período, o longa ganhou mais 2,2 milhões de espectadores.

A maior expansão ocorreu entre a 31ª e a 32ª semana. A arrecadação passou de R$ 166,8 milhões para R$ 263,1 milhões.

O filme também saltou do terceiro para o primeiro lugar no ranking nesse intervalo. Na 31ª semana, aparecia atrás de “Toy Story 5” e “Michael”. Na 32ª, ultrapassou os dois concorrentes e assumiu a liderança, mantida na 33ª semana.

Filmes de maior bilheteria no Brasil em 2026

PosiçãoTítuloAno de lançamentoPúblico acumuladoRenda acumulada
Homem-Aranha: Um Novo Dia202613,9 milhõesR$ 315,2 milhões
Toy Story 520268,2 milhõesR$ 176,8 milhões
Michael20267,5 milhõesR$ 168,7 milhões
O Diabo Veste Prada 220267 milhõesR$ 165 milhões
A Empregada20254,7 milhõesR$ 97,2 milhões
Super Mario Galaxy: O Filme20264,4 milhõesR$ 95,5 milhões
A Odisseia20264,3 milhõesR$ 107,2 milhões
Avatar: Fogo e Cinzas20256,3 milhõesR$ 143,3 milhões
Zootopia 220257,8 milhõesR$ 152,7 milhões
10ºTodo Mundo em Pânico20262,6 milhõesR$ 57,7 milhões

Fonte: Sistema de Controle de Bilheteria (SCB). Dados atualizados até a 33ª semana cinematográfica de 2026 (até 19/08/2026). Última atualização em 24/08/2026, às 10h43.

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