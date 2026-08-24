‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ bate R$ 315 milhões e domina bilheterias no Brasil

O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” segue dominando os cinemas brasileiros. Até a 33ª semana cinematográfica de 2026, o filme acumulou R$ 315,2 milhões em bilheteria e público de 13,9 milhões de espectadores, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB) da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

O desempenho representa um avanço de R$ 52 milhões em relação à 32ª semana, quando a produção já ocupava o primeiro lugar e somava R$ 263,1 milhões. No período, o longa ganhou mais 2,2 milhões de espectadores.

A maior expansão ocorreu entre a 31ª e a 32ª semana. A arrecadação passou de R$ 166,8 milhões para R$ 263,1 milhões.

O filme também saltou do terceiro para o primeiro lugar no ranking nesse intervalo. Na 31ª semana, aparecia atrás de “Toy Story 5” e “Michael”. Na 32ª, ultrapassou os dois concorrentes e assumiu a liderança, mantida na 33ª semana.

Filmes de maior bilheteria no Brasil em 2026