‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ bate R$ 315 milhões e domina bilheterias no Brasil

'Homem-Aranha: Um Novo Dia': Tom Holland interpreta o super-herói no novo filme da franquia (Marvel/Divulgação)
Repórter
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h16.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 06h53.
O filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” segue dominando os cinemas brasileiros. Até a 33ª semana cinematográfica de 2026, o filme acumulou R$ 315,2 milhões em bilheteria e público de 13,9 milhões de espectadores, segundo dados do Sistema de Controle de Bilheteria (SCB) da Agência Nacional do Cinema (Ancine).
O desempenho representa um avanço de R$ 52 milhões em relação à 32ª semana, quando a produção já ocupava o primeiro lugar e somava R$ 263,1 milhões. No período, o longa ganhou mais 2,2 milhões de espectadores.
A maior expansão ocorreu entre a 31ª e a 32ª semana. A arrecadação passou de R$ 166,8 milhões para R$ 263,1 milhões.
O filme também saltou do terceiro para o primeiro lugar no ranking nesse intervalo. Na 31ª semana, aparecia atrás de “Toy Story 5” e “Michael”. Na 32ª, ultrapassou os dois concorrentes e assumiu a liderança, mantida na 33ª semana.
|Posição
|Título
|Ano de lançamento
|Público acumulado
|Renda acumulada
|1º
|Homem-Aranha: Um Novo Dia
|2026
|13,9 milhões
|R$ 315,2 milhões
|2º
|Toy Story 5
|2026
|8,2 milhões
|R$ 176,8 milhões
|3º
|Michael
|2026
|7,5 milhões
|R$ 168,7 milhões
|4º
|O Diabo Veste Prada 2
|2026
|7 milhões
|R$ 165 milhões
|5º
|A Empregada
|2025
|4,7 milhões
|R$ 97,2 milhões
|6º
|Super Mario Galaxy: O Filme
|2026
|4,4 milhões
|R$ 95,5 milhões
|7º
|A Odisseia
|2026
|4,3 milhões
|R$ 107,2 milhões
|8º
|Avatar: Fogo e Cinzas
|2025
|6,3 milhões
|R$ 143,3 milhões
|9º
|Zootopia 2
|2025
|7,8 milhões
|R$ 152,7 milhões
|10º
|Todo Mundo em Pânico
|2026
|2,6 milhões
|R$ 57,7 milhões
Fonte: Sistema de Controle de Bilheteria (SCB). Dados atualizados até a 33ª semana cinematográfica de 2026 (até 19/08/2026). Última atualização em 24/08/2026, às 10h43.