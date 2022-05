Tite convoca Seleção para três jogos de preparação para Copa; veja lista

O técnico Tite anunciou nesta quarta-feira, 11, a lista de convocados para os três amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2022, que acontece em novembro. A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2 de junho, no Japão, em Tóquio, no dia 6 de junho.

No dia 11 de junho estava marcado um amistoso com a Argentina, porém, o Coordenador da Seleção Juninho Paulista anunciou na coletiva que o jogo foi cancelado. O novo adversário será anunciado em breve e deve ser alguma seleção africana.

A seleção irá desembarcar em Seul a partir do dia 24 de maio para ter mais tempo de treino antes dos jogos. Porém, jogadores que participarem da final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid só devem se apresentar após o dia 28.

A grande novidade e surpresa na convocação foi o meia Danilo do Palmeiras. Com o novo nome, Tite convocou 48 jogadores durante o ciclo da Copa do Catar. O último estreante foi o atacante do Arsenal Gabriel Martinelli. Existia a expectativa para uma oportunidade para Raphael Veiga, da mesma equipe.

Veja os jogadores convocados por Tite para os três jogos de junho:

Goleiros:

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Weverton - Palmeiras

Laterais:

Danilo - Juventus

Dani Alves - Barcelona

Guilherme Arana - Atlético-MG

Alex Telles - Manchester United

Alex Sandro - Juventus

Zagueiros:

Eder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Thiago Silva - Chelsea

Meio-campistas:

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Real Madrid

Danilo - Palmeiras

Fabinho - Liverpool

Fred - Manchester United

Lucas Paquetá - Lyon

Philipe Coutinho - Aston Villa

Atacantes:

Gabriel Jesus - Manchester City

Gabriel Martinelli - Arsenal

Matheus Cunha - Atlético de Madrid

Richarlison - Everton

Neymar - PSG

Raphinha - Leeds

Rodrygo - Real Madrid

Vinicius Jr - Real Madrid

