Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 11; onde assistir ao vivo e horários

Final da Copa da Itália, jogos decisivos da Copa do Brasil e corrida pelo título no campeonato inglês são os destaques da quarta-feira de futebol.

Na Europa, Juventus e Inter de Milão fazem clássico no Olímpico de Roma pela grande final da Copa da Itália. Outra "decisão" é o jogo do Manchester City contra o Wolverhampton pela Premier League. O clube precisa vencer para se manter na liderança do campeonato.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians joga em casa contra a Portuguesa-RJ e precisa de uma vitória para avançar para as oitavas de final. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.

Já o Palmeiras, terá uma vida mais fácil. O alviverde paulista venceu a primeira partida por 2 a 1 e precisa de apenas um empate contra o Juazeirense-BA.

O Flamengo também entra em campo contra o Altos-PI. Após quase ser surpreendido na primeira partida, o rubro negro precisa de um empate para seguir na competição.

A quarta-feira também será de partida do Brasileirão. Atlético-MG e Red Bull Bragantino se enfrentam em partida válida pela sétima rodada.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 11

Copa da Itália

16h - Juventus x Internazionale - ESPN 4 e Star+

Campeonato Inglês

15h30 - Leeds United x Chelsea - Star+

15h45 - Leicester City x Norwich - Star+

15h45 - Watford x Everton - Star+

16h15 - Wolverhampton x Manchester City - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

14h - Alavés x Espanyol - Star+

14h - Osasuna x Getafe - Star+

15h30 - Sevilla x Mallorca - ESPN 3 e Star+

16h30 - Elche x Atlético de Madri - Star+

Campeonato Francês

14h - Nice x Saint-Étienne - Star+

16h - Nantes x Rennes - Star+

Brasileirão Série A

20h30 - Red Bull Bragantino x Atlético-MG - Premiere

Copa do Brasil

19h - Juazeirense-BA x Palmeiras - SporTV e Premiere

19h - Ceará x Tombense-MG - SporTV e Premiere

19h30 - Flamengo x Altos-PI - Amazon Prime

21h30 - Vila Nova x Fluminense - TV Globo, SporTV e Premiere

21h30 - Corinthians x Portuguesa-RJ - TV Globo, SporTV e Premiere

22h - Cuiabá x Atlético-GO - SporTV e Premiere

