Qual horário do jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 11; onde assistir

O Flamengo recebe o Altos-PI, às 19h30, nesta quarta-feira, 11, no estádio Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O duelo é o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na primeira partida, o rubro negro quase foi surpreendido pelo time do Piauí, que abriu o placar com um gol de bicicleta. O Flamengo foi buscar a virada e agora precisa de apenas um empate para avançar para as oitavas de final.

O time carioca vem de uma derrota para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Uma boa vitória e a confirmação da classificação para tranquilizar o ambiente no Ninho do Urubu.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo desta quarta-feira entre Flamengo x Altos-PI terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.

