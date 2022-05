Nova Liga dos Campeões: UEFA aprova mudanças no formato para 2024

O comitê executivo da União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) aprovou nesta terça-feira, 10, mudanças no formato e forma de classificação da Liga dos Campeões da Europa.

A partir da temporada 2024/2025 os clubes não serão mais divididos em oito grupos com quatro times cada. A competição passará a ter 36 clubes na fase inicial e não mais 32. As quatros vagas serão distribuídas de forma diferente.

Como será o novo formato da Liga dos Campeões da Europa

O torneio passará a adora um formato tradicional de liga, chamado de "modelo suiço". Cada equipe jogará oito partidas, quatro em casa e quatro fora. Os oito melhores classificados nessa fase inicial irão direto para o mata-mata.

Os clubes que ficarem entre a nova e a 24ª posição geral irão encarar um playoff com o oito vagas. Após isso, irão se juntar com os oito classificados na fase inicial para as oitavas de final. A partir desta fase, a competição mantém o modelo dos últimos anos, com jogos de ida e volta até a semifinal e partida única na final.

A mudança ocorre após movimentação de 12 clubes em criar uma competição fora da UEFA. A ideia perdeu força, mas a confederação ouviu as reivindicações em mudar o formato da competição e evitar novas ideias de desembarque. As novidades também irão valer para a Liga Europa.

Nova forma de classificação para Liga dos Campeões

