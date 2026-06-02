Esporte

Vinicius Júnior é o único atleta brasileiro em ranking dos que mais faturaram em 2025

Lista da Forbes mostra que os 50 atletas mais bem pagos do mundo acumularam US$ 4,1 bilhões nos últimos 12 meses

Forbes: Mesmo abaixo do recorde de 2025, ranking registra cifras históricas dentro e fora das competições ( Ibrahim Ezzat/Anadolu /Getty Images)

Forbes: Mesmo abaixo do recorde de 2025, ranking registra cifras históricas dentro e fora das competições ( Ibrahim Ezzat/Anadolu /Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de junho de 2026 às 08h16.

Os 50 atletas mais bem pagos do planeta acumularam US$ 4,1 bilhões em ganhos nos últimos 12 meses, segundo o novo ranking anual da revista Forbes. O valor considera salários, bônus, premiações e receitas obtidas fora das competições, como patrocínios, licenciamento de produtos e participações em negócios.

Apesar de representar uma pequena queda em relação ao recorde de US$ 4,2 bilhões registrado em 2025, o montante continua sendo o segundo maior já contabilizado pela publicação. Há nove anos, em 2017, os ganhos combinados do grupo eram de US$ 1,9 bilhão.

Único brasileiro na lista

Vinicius Júnior foi o único atleta brasileiro a garantir presença na lista da Forbes dos 50 esportistas mais bem pagos de 2025. O atacante do Real Madrid ocupa a 34ª posição como um dos maiores nomes do esporte mundial na atualidade.

Os ganhos do ex-Flamengo são estimados em US$ 60 milhões (R$ 300 milhões) ao longo do ano de 2025. Desse total, US$ 40 milhões (R$ 200 milhões) vieram dos salários e premiações dentro de campo, enquanto outros US$ 20 milhões (R$ 100 milhões) foram arrecadados por meio de contratos publicitários e ações comerciais.

No ranking divulgado no ano passado, o Brasil contava com outro representante entre os 50 atletas mais bem pagos do mundo: Neymar Júnior.

Na ocasião, o jogador do Santos figurava na 25ª posição, com ganhos estimados em US$ 76 milhões (R$ 380 milhões, na cotação atual). Já Vinicius Júnior aparecia em 46º lugar, com US$ 55 milhões (R$ 275 milhões).

Desta vez, porém, Neymar ficou fora do ranking da Forbes, deixando Vini como o único brasileiro presente entre os atletas mais bem pagos do planeta.

Cristiano Ronaldo no topo mais uma vez

O grande destaque do ranking é Cristiano Ronaldo. O atacante português aparece pela quarta temporada consecutiva na liderança da lista, com ganhos estimados em US$ 300 milhões.

Segundo a Forbes, o valor iguala a maior receita anual já registrada para um atleta em atividade desde que a publicação começou a monitorar esses números, em 1990. A marca havia sido alcançada anteriormente pelo boxeador Floyd Mayweather Jr. em 2015.

Além disso, CR7 chegou à sexta vez como número 1 do ranking, igualando o recorde de Michael Jordan. Apenas Tiger Woods liderou mais vezes, com 11 aparições no topo.

1º Cristiano Ronaldo US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão)

Patrocínios movimentam mais de US$ 1 bilhão

Uma das tendências mais importantes do levantamento está fora das quadras, campos e pistas. Os 50 atletas somaram US$ 1,1 bilhão em receitas externas às competições, estabelecendo um novo recorde histórico.

Entre os destaques está o astro do beisebol Shohei Ohtani, que arrecadou cerca de US$ 125 milhões apenas com contratos comerciais, aparições e licenciamentos. O valor supera em US$ 40 milhões o segundo colocado nessa categoria, LeBron James.

Lionel Messi, Ohtani e LeBron foram os únicos atletas a ultrapassar a marca de US$ 70 milhões em ganhos fora do esporte neste ano.

Veteranos seguem dominando

Mesmo com o crescimento de jovens estrelas, os nomes mais experientes continuam concentrando as maiores fortunas. Ronaldo, LeBron James e Lewis Hamilton, todos com 41 anos, estão entre os maiores faturamentos do mundo esportivo. Hamilton, inclusive, tornou-se o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a alcançar US$ 100 milhões em ganhos anuais.

Ao mesmo tempo, a idade média do ranking caiu para 30 anos. Mais da metade dos atletas presentes na lista tem menos de 30 anos, sinalizando uma renovação gradual entre os maiores nomes do esporte mundial.

Oito esportes aparecem no ranking

O ranking da Forbes reúne atletas de oito modalidades diferentes. O basquete segue como o esporte dominante e, pela primeira vez desde pelo menos 2012, a NBA ocupa 20 das 50 posições da lista. A NFL aparece logo atrás, com nove representantes, número inferior aos 13 registrados em 2025.

O futebol conta com sete atletas espalhados por quatro ligas distintas. Golfe e Fórmula 1 também aparecem entre os destaques, com quatro e três nomes, respectivamente. MLB, boxe e tênis completam a lista. Já modalidades como críquete, Nascar e NHL ficaram sem representantes no ranking deste ano.

Quais países estão representados no ranking?

Os atletas do top 50 representam 18 países diferentes. Os Estados Unidos lideram com ampla vantagem, somando 29 nomes na lista.

O Reino Unido aparece na sequência com três representantes, incluindo o golfista norte-irlandês Rory McIlroy. França e Espanha são os únicos outros países com mais de um atleta no ranking, com dois nomes cada.

Os outros países, que contam com apenas um nome no ranking, são: Japão, Portugal, México, Argentina, Grécia, Países Baixos, Noruega, Canadá, Sérvia, Eslovênia, Brasil, Egito e Itália.

O dinheiro continua crescendo

Dos US$ 4,1 bilhões totais, cerca de US$ 3 bilhões vieram diretamente de salários, bônus e premiações esportivas. Embora o valor tenha ficado abaixo do registrado em 2025, de R$ 3,2 bilhões, ainda é o segundo maior da história do levantamento.

Outro dado que chama atenção é o valor mínimo necessário para entrar no ranking. O 50º colocado, o tenista Jannik Sinner, acumulou US$ 54,6 milhões em um ano. Há uma década, essa mesma posição exigia menos da metade desse valor.

Nenhuma mulher no ranking

A tenista Coco Gauff, atleta mais bem paga do esporte feminino nos últimos dois anos, acumulou cerca de US$ 33 milhões em 2025. Mesmo assim, o valor ficou mais de US$ 20 milhões abaixo do necessário para entrar no top 50 geral deste ano, segundo a Forbes.

A última mulher a aparecer no ranking foi Serena Williams. Em 2023, ela ocupou a 49ª colocação com ganhos de US$ 45,3 milhões, pouco antes de encerrar a carreira nas quadras.

Desde 2012, apenas outras três mulheres conseguiram entrar na lista: Maria Sharapova, Li Na e Naomi Osaka, todas do tênis. Osaka segue como a atleta feminina com a maior receita já registrada no ranking, ao faturar US$ 60 milhões (cerca de R$ 300 milhões) em 2021.

Moda e quadra de tênis

A colaboração entre Miu Miu e New Balance com Coco Gauff foi um dos movimentos mais comentados da interseção entre tênis e moda de luxo. Os kits foram usados pela tenista em múltiplos torneios Masters 1000 (Divulgação)

Ranking completo

Veja quem são os 50 atletas que mais faturaram em 2025:

  1. Cristiano Ronaldo (futebol) — US$ 300 milhões
  2. Canelo Álvarez (boxe) — US$ 170 milhões
  3. Lionel Messi (futebol) — US$ 140 milhões
  4. LeBron James (basquete) — US$ 137,8 milhões
  5. Shohei Ohtani (beisebol) — US$ 127,6 milhões
  6. Stephen Curry (basquete) — US$ 124,7 milhões
  7. Jon Rahm (golfe) — US$ 107 milhões
  8. Karim Benzema (futebol) — US$ 104 milhões
  9. Kevin Durant (basquete) — US$ 103,8 milhões
  10. Lewis Hamilton (automobilismo) — US$ 100 milhões
  11. Giannis Antetokounmpo (basquete) —US$ 99,2 milhões
  12. Kylian Mbappé (futebol) — US$ 95 milhões
  13. Micah Parsons (futebol americano) — US$ 86,4 milhões
  14. Max Verstappen (automobilismo) — US$ 86 milhões
  15. Patrick Mahomes (futebol americano) — US$ 84,7 milhões
  16.  Scottie Scheffler (golfe) — US$ 84,6 milhões
  17. Brock Purdy (futebol americano) — US$ 83,1 milhões
  18. Jayson Tatum (basquete) — US$ 82,2 milhões
  19. Erling Haaland (futebol) — US$ 80 milhões
  20. Rory McIlroy (golfe) — US$ 76,4 milhões
  21. Lamar Jackson (futebol americano) — US$ 73 milhões
  22. Josh Allen (futebol americano) — US$ 72,6 milhões
  23. Jake Paul (boxe) — US$ 70 milhões
  24. Shai Gilgeous-Alexander (basquete) — US$ 69,3 milhões
  25. Anthony Edwards (basquete) — US$ 69 milhões
  26. Kyle Tucker (beisebol) — US$ 69 milhões
  27. Jimmy Butler (basquete) — US$ 68,2 milhões
  28. Joel Embiid (basquete) — US$ 65,2 milhões
  29. Jared Goff (futebol americano) — US$ 63,1 milhões
  30. Devin Booker (basquete) — US$ 62,4 milhões
  31. Nikola Jokic (basquete) — US$ 62,3 milhões
  32. Carlos Alcaraz (tênis) — US$ 61,5 milhões
  33. Luka Doncic (basquete) — US$ 60,9 milhões
  34. Vinicius Júnior (futebol) — US$ 60 milhões
  35. Lando Norris (automobilismo) — US$ 60 milhões
  36. Cade Cunningham (basquete) — US$ 58,6 milhões
  37. Anthony Davis (basquete) — US$ 58,1 milhões
  38. Kawhi Leonard (basquete) — US$ 58,1 milhões
  39. Karl-Anthony Towns (basquete) — US$ 57,9 milhões
  40. Jaylen Brown (basquete) — US$ 57,5 milhões
  41. Tyrese Haliburton (basquete) — US$ 57 milhões
  42. Jalen Hurts (futebol americano) — US$ 56,6 milhões
  43. Daniel Jones (futebol americano) — US$ 56,6 milhões
  44. Donovan Mitchell (basquete) — US$ 56,6 milhões
  45. Jordan Love (futebol americano) — US$ 56,5 milhões
  46. James Harden (basquete) — US$ 55,6 milhões
  47. Bryson DeChambeau (golfe) — US$ 55 milhões
  48. Mohamed Salah (futebol) — US$ 55 milhões
  49. Bo Bichette (beisebol) — US$ 54,8 milhões
  50. Jannik Sinner (tênis) — US$ 54,6 milhões

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