Brasil é o país com mais jogadores de futebol atuando no exterior

O Brasil é o país que tem mais jogadores de futebol atuando no exterior, de acordo com a mais recente publicação do grupo de pesquisa "CIES Football Observatory". Com 1.219 atletas exportados, o país lidera um ranking com 80 nações, e está à frente de França (978) e Argentina (815).

O estudo monitora 135 ligas de futebol ao redor do mundo. Segundo a pesquisa, o número de brasileiros e argentinos no exterior aumentou ligeiramente desde 2017, com apenas 4% e 6% de crescimento, respectivamente. Já na França, o aumento foi bem mais significante no mesmo período, representando 27%. Países como Holanda (60%) e Colômbia (41%) também se destacam no ranking.

Veja o top-10 de países com mais jogadores profissionais atuando no exterior:

1219 — Brasil

978 — França

815 — Argentina

525 — Inglaterra

441 — Alemanha

425 — Colômbia

409 — Espanha

400 — Croácia

379 — Sérvia

367 — Holanda

