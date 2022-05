Qual horário do jogo do Corinthians hoje, quarta-feira, 11; onde assistir

O Corinthians recebe a Portuguesa-RJ, às 21h30, nesta quarta-feira, 11, na Neo Química Arena em São Paulo. O duelo é o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Após empate e jogo ruim no jogo de ida, o Timão precisa vencer para avançar para as oitavas de final da competição. A Copa do Brasil é um dos grandes objetivos do clube paulista no ano pela grande premiação em dinheiro.

Líder do Brasileirão e vindo de vitória fora de casa, o Corinthians quer manter a boa fase em casa e vencer a Portuguesa do Rio.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo desta quarta-feira entre Corinthians x Portuguesa-RJ terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.