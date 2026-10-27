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BIS transforma chocolate em jogo de equilíbrio com Rebeca Andrade

Edição limitada transforma os wafers em peças de um jogo de equilíbrio e integra campanha com ativações nas redes sociais e influenciadores

Rebeca Andrade em collab com BIS (Divulgação)

Rebeca Andrade em collab com BIS (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h40.

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RESUMO ＋

A marca de chocolates BIS lançou uma edição limitada inspirada no jogo de equilíbrio UNO Stacko, com a ginasta Rebeca Andrade como protagonista da campanha. Criada pela agência DAVID, a ação propõe empilhar os chocolates para formar torres e inclui conteúdos com influenciadores e ativações nas redes sociais.

A ginasta Rebeca Andrade é a protagonista da nova campanha de BIS, que lança uma edição limitada do chocolate inspirada em UNO Stacko. A ação combina a imagem da atleta com a dinâmica do jogo de equilíbrio e prevê ativações nas redes sociais e conteúdos com influenciadores.

Criada pela agência DAVID, a campanha mostra Rebeca anunciando uma nova modalidade após sua trajetória na ginástica artística: empilhar chocolates BIS sem derrubar a torre. O filme explora a associação entre o equilíbrio, uma habilidade central na carreira da atleta, e a dinâmica do jogo.

"Essa é uma parceria que reflete nossa estratégia de explorar novas conexões culturais e experiências que mantenham a marca relevante e próxima dos consumidores", diz Anna Musso, gerente de marketing de BIS na Mondelēz Brasil.

Edição limitada adapta dinâmica do jogo

A parceria também chega às embalagens. Os produtos ganham cores inspiradas na identidade visual de UNO Stacko e podem ser empilhados para formar uma torre. A edição limitada inclui kits com três bandejas, mas não acompanha as peças plásticas do jogo original: a proposta é utilizar os próprios chocolates na brincadeira.

Além do filme com Rebeca, a campanha prevê conteúdos com influenciadores e ativações nas redes sociais. A iniciativa convida os consumidores a montar suas próprias torres e compartilhar os resultados.

"Para além de apresentar uma edição limitada, queremos transformar um momento de consumo em uma experiência de interação e compartilhamento, reforçando a presença de BIS em ocasiões que aproximam as pessoas", finaliza a executiva.

'Perguntas frequentes'

Como é a campanha de BIS com Rebeca Andrade? ＋

A campanha mostra Rebeca Andrade anunciando uma nova modalidade após sua trajetória na ginástica artística: empilhar chocolates BIS sem derrubar a torre. O filme associa o equilíbrio exigido na ginástica à dinâmica de UNO Stacko.

Como funciona a edição limitada de BIS inspirada em UNO Stacko? ＋

Os chocolates BIS ganham embalagens com cores inspiradas na identidade visual de UNO Stacko e podem ser empilhados para formar uma torre. A proposta é usar os próprios chocolates na brincadeira.

Os kits de BIS incluem as peças plásticas de UNO Stacko? ＋

Não. A edição limitada inclui kits com três bandejas de chocolates, mas não acompanha as peças plásticas do jogo original.

Quem criou a campanha de BIS com Rebeca Andrade? ＋

A agência DAVID criou a campanha de BIS com Rebeca Andrade. Além do filme protagonizado pela ginasta, a ação prevê conteúdos com influenciadores e ativações nas redes sociais.

Qual é o objetivo da parceria entre BIS e UNO Stacko? ＋

A parceria busca criar novas conexões culturais e manter BIS próxima dos consumidores, segundo Anna Musso, gerente de marketing de BIS na Mondelēz Brasil. A executiva afirma que a marca também pretende transformar o consumo em uma experiência de interação e compartilhamento.

Acompanhe tudo sobre:Mondelezcollabs

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