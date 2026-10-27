BIS transforma chocolate em jogo de equilíbrio com Rebeca Andrade

RESUMO ＋ A marca de chocolates BIS lançou uma edição limitada inspirada no jogo de equilíbrio UNO Stacko, com a ginasta Rebeca Andrade como protagonista da campanha. Criada pela agência DAVID, a ação propõe empilhar os chocolates para formar torres e inclui conteúdos com influenciadores e ativações nas redes sociais.

A ginasta Rebeca Andrade é a protagonista da nova campanha de BIS, que lança uma edição limitada do chocolate inspirada em UNO Stacko. A ação combina a imagem da atleta com a dinâmica do jogo de equilíbrio e prevê ativações nas redes sociais e conteúdos com influenciadores.

Criada pela agência DAVID, a campanha mostra Rebeca anunciando uma nova modalidade após sua trajetória na ginástica artística: empilhar chocolates BIS sem derrubar a torre. O filme explora a associação entre o equilíbrio, uma habilidade central na carreira da atleta, e a dinâmica do jogo.

"Essa é uma parceria que reflete nossa estratégia de explorar novas conexões culturais e experiências que mantenham a marca relevante e próxima dos consumidores", diz Anna Musso, gerente de marketing de BIS na Mondelēz Brasil.

Edição limitada adapta dinâmica do jogo

A parceria também chega às embalagens. Os produtos ganham cores inspiradas na identidade visual de UNO Stacko e podem ser empilhados para formar uma torre. A edição limitada inclui kits com três bandejas, mas não acompanha as peças plásticas do jogo original: a proposta é utilizar os próprios chocolates na brincadeira.

Além do filme com Rebeca, a campanha prevê conteúdos com influenciadores e ativações nas redes sociais. A iniciativa convida os consumidores a montar suas próprias torres e compartilhar os resultados.

"Para além de apresentar uma edição limitada, queremos transformar um momento de consumo em uma experiência de interação e compartilhamento, reforçando a presença de BIS em ocasiões que aproximam as pessoas", finaliza a executiva.