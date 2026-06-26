Após 'Stranger Things', David Harbour e Millie Bobby Brown serão pai e filha em série da Netflix

O projeto, que ainda não teve o título oficial divulgado, será um thriller de espionagem produzido pela Netflix em parceria com a A24. A série será escrita por Jack Thorne, roteirista conhecido por "Enola Holmes" e cocriador de "Adolescência", e promete misturar ação, drama familiar e investigação criminal.

Qual será a história?

Na trama, David Harbour viverá Matt Wolfe, um ex-agente do FBI que caiu em desgraça e hoje trabalha como consultor de segurança. Sua rotina muda completamente quando Rebecca, sua filha distante, desaparece durante uma missão.

Rebecca será interpretada por Millie Bobby Brown, que dará vida a uma agente do FBI decidida a seguir os passos do pai. O desaparecimento da personagem obriga Wolfe a retornar ao perigoso universo da espionagem para descobrir o que aconteceu, enfrentando inimigos do passado e uma relação familiar marcada por conflitos.

Reencontro acontece após o fim de 'Stranger Things'

A escolha dos protagonistas tem um significado especial para os fãs. Em "Stranger Things", Harbour interpretou Jim Hopper, enquanto Brown deu vida à icônica Eleven, formando uma das relações mais emocionantes da série ao longo de cinco temporadas.

Nos últimos meses, chegaram a circular rumores sobre um suposto desentendimento entre os atores durante a reta final das gravações da produção. No entanto, ambos minimizaram a situação e afirmaram que se tratava apenas de uma divergência pontual, comum após uma década de convivência nos bastidores.

“Trabalhamos juntos por 10 anos, durante a adolescência dela, interpretando pai e filha. Não sei se as pessoas têm famílias e amigos com quem convivem por 10 anos — ocasionalmente surgem discussões, desentendimentos”, revelou Harbour à Variety.

Além do elenco, dupla também produzirá a série

Millie Bobby Brown e David Harbour também atuarão como produtores executivos da nova produção, reforçando a participação criativa dos dois no desenvolvimento do projeto.

A série é inspirada livremente no romance "A Spy in the Blood", de Paul Warner, e representa mais uma colaboração entre Brown e Jack Thorne, que já trabalharam juntos na franquia "Enola Holmes". Apesar do anúncio, a Netflix ainda não revelou previsão de estreia nem iniciou a divulgação de imagens oficiais.