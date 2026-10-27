Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Odisseia': versão de Elon Musk com IA é criticada após promessa de rigor histórico

Ferramenta de inteligência artificial publicou o primeiro episódio da adaptação após o bilionário criticar o elenco do filme dirigido por Christopher Nolan

'A Odisseia': produção foi anunciada como uma versão historicamente precisa da obra de Homero, mas recebeu críticas pela atuação artificial e pelo resultado visual (Wikimedia Commons)

'A Odisseia': produção foi anunciada como uma versão historicamente precisa da obra de Homero, mas recebeu críticas pela atuação artificial e pelo resultado visual (Wikimedia Commons)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h30.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreElon Musk
Saiba mais

Elon Musk divulgou os primeiros sete minutos de sua versão de "A Odisseia", produzida com inteligência artificial pela Grok Imagine. O lançamento aconteceu na sexta-feira, 23, cerca de três meses após o bilionário prometer uma adaptação em longa-metragem historicamente precisa e fiel à obra do poeta grego Homero.

O material foi publicado como o primeiro episódio de uma série e apresentado como uma colaboração criativa entre a Wonder Studios, especializada em produções com inteligência artificial, e o diretor Dev Walker.

A divulgação, porém, veio acompanhada de críticas à qualidade das imagens, à interpretação dos personagens e ao desenvolvimento da narrativa. Segundo a Rolling Stone, a produção também apresenta diferenças em relação à promessa inicial de fidelidade histórica.

Promessa de um filme historicamente preciso

Musk anunciou o projeto em julho, após criticar publicamente a adaptação de "A Odisseia" dirigida por Christopher Nolan. Na ocasião, afirmou que a Grok Imagine produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026, com uma representação historicamente precisa do poema épico.

A controvérsia começou antes mesmo da estreia do filme de Nolan. O empresário criticou a escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia e questionou a presença de Elliot Page no elenco, no papel de Sinon.

Em março, Musk acusou Nolan de racismo contra pessoas brancas e afirmou que o cineasta teria escolhido Nyong'o para conquistar prêmios.

O que aparece nos primeiros sete minutos?

O episódio apresenta os gregos chegando a Troia, com cenas de soldados, embarcações e personagens que explicam os acontecimentos por meio de narração. As imagens seguem uma estética de épico cinematográfico, com referências visuais semelhantes às utilizadas na produção de Nolan.

Repercussão negativa nas redes sociais

O lançamento provocou críticas entre usuários que comentaram o vídeo nas redes sociais. As críticas também apontam que os personagens falam inglês, e não grego antigo, uma escolha que destoa da proposta de fidelidade histórica apresentada por Musk.

A avaliação da TechCrunch também destacou a falta de personalidade artística e o desenvolvimento pouco envolvente da história. Embora algumas cenas consigam reproduzir imagens semelhantes a filmagens reais, o conjunto apresenta dificuldades para sustentar o interesse do espectador.

Até o momento, o vídeo já acumula 7,1 milhões de visualizações.

Grok ainda precisa cumprir a promessa do longa

Até o momento do lançamento, a Grok Imagine havia divulgado apenas o primeiro episódio, com aproximadamente sete minutos. O material representa uma entrega parcial em relação à promessa feita por Musk em julho, quando ele afirmou que a ferramenta produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026.

A publicação também deixa em aberto como será o desenvolvimento dos próximos episódios e se o projeto alcançará a duração e o nível de fidelidade anunciados inicialmente.

Acompanhe tudo sobre:FilmesElon MuskInteligência artificial

Mais de Pop

Simple Plan no Brasil: confira datas dos shows, locais e preços dos ingressos

Sylvester Stallone rebate críticas após favorecer filha em série da Paramount+

Quentin Tarantino surpreende fãs ao exibir 17 minutos de novo filme com Brad Pitt

'Cara-de-Barro' lidera bilheteria mundial, mas cinemas brasileiros têm pior resultado do ano

Mais na Exame

Mercados

Gerdau sobe no circuit breaker e CEO vê ‘aspecto muito positivo’ na reeleição

Carreira

OpenAI lança GPT-6.1 Terra para automatizar tarefas por um custo menor

Ciência

‘Ameba de fogo’ consegue suportar até 70 °C e desafia limite da vida complexa

Economia

Governo prorroga subsídio do diesel por 30 dias; valor segue em R$ 2,12