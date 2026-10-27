'A Odisseia': versão de Elon Musk com IA é criticada após promessa de rigor histórico

Elon Musk divulgou os primeiros sete minutos de sua versão de "A Odisseia", produzida com inteligência artificial pela Grok Imagine. O lançamento aconteceu na sexta-feira, 23, cerca de três meses após o bilionário prometer uma adaptação em longa-metragem historicamente precisa e fiel à obra do poeta grego Homero.

O material foi publicado como o primeiro episódio de uma série e apresentado como uma colaboração criativa entre a Wonder Studios, especializada em produções com inteligência artificial, e o diretor Dev Walker.

A divulgação, porém, veio acompanhada de críticas à qualidade das imagens, à interpretação dos personagens e ao desenvolvimento da narrativa. Segundo a Rolling Stone, a produção também apresenta diferenças em relação à promessa inicial de fidelidade histórica.

Promessa de um filme historicamente preciso

Musk anunciou o projeto em julho, após criticar publicamente a adaptação de "A Odisseia" dirigida por Christopher Nolan. Na ocasião, afirmou que a Grok Imagine produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026, com uma representação historicamente precisa do poema épico.

A controvérsia começou antes mesmo da estreia do filme de Nolan. O empresário criticou a escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia e questionou a presença de Elliot Page no elenco, no papel de Sinon.

Em março, Musk acusou Nolan de racismo contra pessoas brancas e afirmou que o cineasta teria escolhido Nyong'o para conquistar prêmios.

O que aparece nos primeiros sete minutos?

O episódio apresenta os gregos chegando a Troia, com cenas de soldados, embarcações e personagens que explicam os acontecimentos por meio de narração. As imagens seguem uma estética de épico cinematográfico, com referências visuais semelhantes às utilizadas na produção de Nolan.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine. Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done! Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Repercussão negativa nas redes sociais

O lançamento provocou críticas entre usuários que comentaram o vídeo nas redes sociais. As críticas também apontam que os personagens falam inglês, e não grego antigo, uma escolha que destoa da proposta de fidelidade histórica apresentada por Musk.

@imagine @WonderStudiosX @glumlot_ It supposed to be historically correct. Why are they talking in English? — Paweł Buderaski (@pbuderaski) October 25, 2026

A avaliação da TechCrunch também destacou a falta de personalidade artística e o desenvolvimento pouco envolvente da história. Embora algumas cenas consigam reproduzir imagens semelhantes a filmagens reais, o conjunto apresenta dificuldades para sustentar o interesse do espectador.

Até o momento, o vídeo já acumula 7,1 milhões de visualizações.

Grok ainda precisa cumprir a promessa do longa

Até o momento do lançamento, a Grok Imagine havia divulgado apenas o primeiro episódio, com aproximadamente sete minutos. O material representa uma entrega parcial em relação à promessa feita por Musk em julho, quando ele afirmou que a ferramenta produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026.

A publicação também deixa em aberto como será o desenvolvimento dos próximos episódios e se o projeto alcançará a duração e o nível de fidelidade anunciados inicialmente.