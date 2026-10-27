'A Odisseia': versão de Elon Musk com IA é criticada após promessa de rigor histórico

'A Odisseia': produção foi anunciada como uma versão historicamente precisa da obra de Homero, mas recebeu críticas pela atuação artificial e pelo resultado visual (Wikimedia Commons)
Freelancer
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h30.
Elon Musk divulgou os primeiros sete minutos de sua versão de "A Odisseia", produzida com inteligência artificial pela Grok Imagine. O lançamento aconteceu na sexta-feira, 23, cerca de três meses após o bilionário prometer uma adaptação em longa-metragem historicamente precisa e fiel à obra do poeta grego Homero.
O material foi publicado como o primeiro episódio de uma série e apresentado como uma colaboração criativa entre a Wonder Studios, especializada em produções com inteligência artificial, e o diretor Dev Walker.
A divulgação, porém, veio acompanhada de críticas à qualidade das imagens, à interpretação dos personagens e ao desenvolvimento da narrativa. Segundo a Rolling Stone, a produção também apresenta diferenças em relação à promessa inicial de fidelidade histórica.
Musk anunciou o projeto em julho, após criticar publicamente a adaptação de "A Odisseia" dirigida por Christopher Nolan. Na ocasião, afirmou que a Grok Imagine produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026, com uma representação historicamente precisa do poema épico.
A controvérsia começou antes mesmo da estreia do filme de Nolan. O empresário criticou a escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia e questionou a presença de Elliot Page no elenco, no papel de Sinon.
Em março, Musk acusou Nolan de racismo contra pessoas brancas e afirmou que o cineasta teria escolhido Nyong'o para conquistar prêmios.
O episódio apresenta os gregos chegando a Troia, com cenas de soldados, embarcações e personagens que explicam os acontecimentos por meio de narração. As imagens seguem uma estética de épico cinematográfico, com referências visuais semelhantes às utilizadas na produção de Nolan.
Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.
Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!
Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ https://t.co/xpgpkqSCpq
— Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026
O lançamento provocou críticas entre usuários que comentaram o vídeo nas redes sociais. As críticas também apontam que os personagens falam inglês, e não grego antigo, uma escolha que destoa da proposta de fidelidade histórica apresentada por Musk.
@imagine @WonderStudiosX @glumlot_ It supposed to be historically correct. Why are they talking in English?
— Paweł Buderaski (@pbuderaski) October 25, 2026
A avaliação da TechCrunch também destacou a falta de personalidade artística e o desenvolvimento pouco envolvente da história. Embora algumas cenas consigam reproduzir imagens semelhantes a filmagens reais, o conjunto apresenta dificuldades para sustentar o interesse do espectador.
Até o momento, o vídeo já acumula 7,1 milhões de visualizações.
Até o momento do lançamento, a Grok Imagine havia divulgado apenas o primeiro episódio, com aproximadamente sete minutos. O material representa uma entrega parcial em relação à promessa feita por Musk em julho, quando ele afirmou que a ferramenta produziria um longa-metragem completo até o fim de 2026.
A publicação também deixa em aberto como será o desenvolvimento dos próximos episódios e se o projeto alcançará a duração e o nível de fidelidade anunciados inicialmente.