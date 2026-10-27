Simple Plan no Brasil: confira datas dos shows, locais e preços dos ingressos

Simple Plan comemora seus 25 anos de carreira e irá retornar ao Brasil com a "The Bigger Than You Think! South America Tour" em maio de 2027. A banda passa por três cidades no país, sendo elas São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

As bandas All Time Low e Supercombo também marcarão presença em todas as cidades como shows de abertura. Fresno, Set It Off e Di Ferrero dividem o palco com os grupos em algumas apresentações.

Quando serão os shows do Simple Plan?

Os shows da "The Bigger Than You Think! South America Tour" do Simple Plan no Brasil começam no Rio de Janeiro, em 13 de maio, seguem para Curitiba no dia 15 de maio e terminam em São Paulo, em 16 de maio.

Onde serão os shows do Simple Pan?

No Rio de Janeiro, a apresentação do Simple Plan acontece no Quali Stage, enquanto isso, em Curitiba, o grupo se apresenta na Arena da Baixada.

Em São Paulo, Simple Plan assume o Nubank Parque, antigo Allianz Parque, por mais uma noite.

Quando comprar ingressos para 'The Bigger Than You Think! South America Tour'?

Os ingressos para os shows do Simple Plan no Brasil começarão a ser vendidos nesta quarta-feira, 28, às 10h, por meio de duas pré-vendas: uma exclusiva para clientes Itaú Private e Itaú Personnalité e outra para fãs cadastrados do grupo.

Na quinta-feira, 29, acontece a pré-venda para demais clientes Itaú. Todas as pré-vendas acontecerão apenas no site da Eventim.

A venda geral está marcada para sexta-feira, 30, às 12h no site a partir das 13h na bilheteria.

Além da pré-venda exclusiva, clientes Itaú terão 15% de desconto no valor dos ingressos para compras com cartões de crédito. O limite são 4 ingressos inteira por CPF e o parcelamento pode ser feito em até 3x sem juros.

Na pré-venda do artista, mantém-se o limite de 4 ingressos por CPF, sendo suas meia-entradas. O parcelamento será disponibilizado em até 10 vezes com juros no site. Enquanto isso, na venda geral, o limite sobe para 6 ingressos. Na bilheteria, não existe a opção de parcelamento.

Qual o preço dos ingressos do Simple Plan?

Devido às diferenças nas casas de shows escolhidas para as apresentações do Simple Plan, os preços irão variar conforme os setores disponíveis em cada cidade. Confira os preços:

Rio de Janeiro:

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ R$272,50 (meia) | R$ 463,25 (cliente Itaú) | R$ 545,00 (inteira)

PISTA R$162,50 (meia) | R$ 276,25 (cliente Itaú) | R$ 325,00 (inteira)

POLTRONAS A R$ 132,50 (meia) | R$ 225,25 (cliente Itaú) | R$ 265,00 (inteira)

POLTRONAS R$ 97,50 (meia) | R$ 165,75 (cliente Itaú) | R$ 195,00 (inteira)

CAMAROTE A R$ 397,50 (meia) | R$ 675,75 (cliente Itaú) | R$ 795,00 (inteira)

CAMAROTE B R$ 377,50 (meia) | R$ 641,75 (cliente Itaú) | R$ 755,00 (inteira)

CAMAROTE C R$ 357,50 (meia) | R$ 607,75 (cliente Itaú) | R$ 715,00 (inteira)

Curitiba:

CADEIRA SUPERIOR R$107,50 (meia) | R$ 182,75 (cliente Itaú) | R$ 215,00 (inteira)

PISTA R$187,50 (meia) | R$ 318,75 (cliente Itaú) | R$ 375,00 (inteira)

CADEIRA INFERIOR R$ 237,50 (meia) | R$ 403,75 (cliente Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

LOUNGE PREMIUM R$ 237,50 (meia) | R$ 403,75 (cliente Itaú) | R$ 475,00 (inteira)

PISTA PREMIUM ITAÚ PERSONNALITÉ R$ 287,50 (meia) | R$ 488,75 (cliente Itaú) | R$ 575,00 (inteira)

São Paulo: