Inteligência Artificial

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Pré-MBA em IA: o que aprender em poucas aulas para decidir melhor com inteligência artificial

Formação introdutória em IA reúne fundamentos para profissionais que lideram equipes e precisam entender a tecnologia antes de decidir

Pré-MBA em IA: o que aprender em poucas aulas para decidir melhor com inteligência artificial (Adobe Stock)

Pré-MBA em IA: o que aprender em poucas aulas para decidir melhor com inteligência artificial (Adobe Stock)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 11h35.

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Analistas, coordenadores, gerentes e diretores que lidam com metas, orçamentos e equipes enfrentam uma dúvida comum: como entender inteligência artificial sem virar especialista em tecnologia. Uma das opções é o Pré-MBA em IA, formação introdutória e de curta duração que apresenta conceitos e usos da tecnologia nos negócios e funciona como porta de entrada para programas mais longos.

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O que é um Pré-MBA em IA e o que ele costuma abordar

Um Pré-MBA funciona como etapa preparatória. Em vez de exigir conhecimento em programação, o formato costuma apresentar fundamentos e aplicações no ambiente corporativo, com foco no que o profissional consegue fazer no dia a dia.

Dois termos aparecem com frequência nesse tipo de curso. IA generativa é a tecnologia que cria texto, imagens ou código a partir de instruções. Prompt é a instrução escrita enviada à ferramenta, e a qualidade dela influencia a qualidade da resposta.

Por que a inteligência artificial entrou na pauta das carreiras

Os números ajudam a dimensionar o movimento. Segundo o Barômetro de Empregos de IA 2026, da PwC, a fatia de vagas que exigem competências em IA no Brasil passou de 1,1% para 3,6% entre 2024 e 2025, o que equivale a quase 119 mil novas vagas.

Há também a questão da requalificação. O Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, estima que 59 em cada 100 trabalhadores precisarão de requalificação ou aprimoramento de habilidades até 2030. Já a lista Habilidades em Alta no Brasil 2026, do LinkedIn, traz em primeiro lugar a estratégia de IA, plataformas e sistemas inteligentes.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

Como o conteúdo se aplica a cada nível de cargo

Analistas e coordenadores

Nessas posições, o uso costuma ser operacional. Um analista financeiro pode pedir a um assistente de IA que consolide planilhas e aponte variações fora do padrão. Um coordenador de marketing pode usar a ferramenta para rascunhar versões de uma campanha e comparar resultados. Em ambos os casos, o profissional revisa o material antes de usá-lo.

Gerentes e c-levels

Para quem decide, o foco se desloca para escolha de casos de uso, riscos e investimento. Isso inclui entender limites como a alucinação, quando o sistema gera uma resposta convincente, porém incorreta, além de temas como proteção de dados e responsabilidade sobre o resultado.

O que observar antes de escolher uma formação

Alguns critérios objetivos ajudam na comparação: carga horária, formato presencial ou online, proporção de conteúdo prático, aderência ao cargo e existência de certificado. Programas curtos costumam servir ao primeiro contato com o tema, enquanto formações mais longas tratam de estratégia, governança e gestão de projetos com maior profundidade.

Três pontos resumem o quadro: a demanda por competências em IA cresce no mercado brasileiro, a requalificação deve alcançar boa parte da força de trabalho nos próximos anos e existem formatos de entrada para quem busca um primeiro contato antes de investir em programas longos.

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