Quentin Tarantino surpreende fãs ao exibir 17 minutos de novo filme com Brad Pitt

O cineasta Quentin Tarantino surpreendeu o público do AFI Fest, em Los Angeles, ao exibir os primeiros 17 minutos de "As Novas Desventuras de Cliff Booth", sequência de "Era Uma Vez em... Hollywood" (2019). A apresentação aconteceu na última sexta-feira, 23, após uma sessão especial do longa original e uma conversa com o diretor.

O evento foi realizado no TCL Chinese Theatre e reuniu Tarantino e David Fincher, responsável pela direção do novo filme. A prévia marcou a primeira exibição pública de cenas da produção, estrelada por Brad Pitt, que volta a interpretar o dublê Cliff Booth.

Como foi a exibição surpresa?

Segundo a Variety, após a sessão de "Era Uma Vez em... Hollywood", Tarantino participou de uma conversa mediada por Jacqueline Coley, do Rotten Tomatoes. Ao final do encontro, o cineasta ofereceu ao público duas possibilidades: ouvir mais detalhes sobre a sequência ou assistir aos primeiros 17 minutos do filme.

A segunda opção foi a escolhida. Tarantino anunciou a exibição surpresa e pediu que os espectadores guardassem os celulares antes de apresentar o material inédito.

A prévia trouxe uma combinação de diálogos extensos, referências ao cinema e cenas de violência, características associadas ao estilo do roteirista. A sequência também revelou como Cliff Booth está vivendo oito anos depois dos acontecimentos do primeiro filme.

Qual é a história do novo filme?

A trama de "As Novas Desventuras de Cliff Booth" se passa em junho de 1977, oito anos depois dos acontecimentos de "Era Uma Vez em... Hollywood", ambientado em 1969. Cliff parece ter deixado o trabalho como dublê para trás e passa a administrar o New Beverly Cinema, um tradicional cinema de Los Angeles que pertence ao próprio Tarantino desde 2007.

Na abertura exibida no festival, o personagem trabalha na cabine de projeção enquanto acompanha um filme fictício chamado "Soul Brothers Die Hard", protagonizado por Roderick "Hot Rod" Harrison, interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

Cliff também telefona para o pai, vivido por Peter Weller, e conversa com dois homens que aparecem no cinema com objetos roubados. Entre os itens está uma estatueta do Oscar de Melhor Direção, referência que chama a atenção porque Tarantino e Fincher acumularam indicações à categoria, mas ainda não venceram o prêmio.

A partir desse encontro, a narrativa começa a incorporar elementos de crime, chantagem e conflitos envolvendo a indústria cinematográfica. A prévia indica que o novo capítulo preserva o interesse de Tarantino pela cultura de Hollywood e amplia o espaço para as aventuras do protagonista.

Por que Tarantino decidiu continuar a história?

Durante a conversa no AFI Fest, Tarantino explicou que o interesse em retomar Cliff Booth surgiu principalmente de sua ligação com o personagem e da interpretação de Brad Pitt.

O cineasta comparou o protagonista a um herói de livros populares, capaz de se envolver em diferentes aventuras ao longo do tempo. Essa característica abriu caminho para uma nova história ambientada no mesmo universo, sem a necessidade de repetir a estrutura do filme original.

Tarantino também comentou que "Era Uma Vez em... Hollywood" é um de seus filmes favoritos para rever. Segundo ele, parte do prazer da produção está em acompanhar os personagens em suas atividades cotidianas e observar a versão ficcional da indústria cinematográfica que construiu para a história.

Quem está no elenco?

Brad Pitt retorna como Cliff Booth, papel pelo qual venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Era Uma Vez em... Hollywood". O novo longa também conta com nomes como Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II e Peter Weller.

Debicki interpreta Karen Crosby, uma agente de talentos que procura Cliff em nome de seu cliente, o astro televisivo Charlie Peters, vivido por Scott Caan. Já Carla Gugino interpreta Toni, esposa do personagem de Caan.

Abdul-Mateen II dá vida a Roderick "Hot Rod" Harrison, um ex-jogador de futebol americano que se torna estrela de cinema. A história ainda apresenta os irmãos Verdusco, interpretados por Matt Groove e JB Tadena, figuras ligadas ao submundo criminoso de Los Angeles.

David Fincher assume a direção

Uma das principais mudanças em relação ao filme original é a direção. Enquanto Tarantino comandou "Era Uma Vez em... Hollywood", o novo longa tem David Fincher à frente da produção, a partir de um roteiro escrito por Tarantino.

Fincher é conhecido por filmes como "Clube da Luta", "Zodíaco" e "A Rede Social", além da série "Mindhunter".

Quando o filme estreia?

"As Novas Desventuras de Cliff Booth" tem lançamento previsto nos cinemas IMAX em 25 de novembro, antes de chegar ao catálogo da Netflix em 23 de dezembro deste ano.

Confira o trailer de "As Novas Desventuras de Cliff Booth"