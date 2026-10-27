Sylvester Stallone rebate críticas após favorecer filha em série da Paramount+

O ator Sylvester Stallone admitiu que usou sua influência em Hollywood para favorecer a escalação da filha caçula, Scarlet Rose Stallone, de 24 anos, na série "Tulsa King", do Paramount+. Em entrevista ao USA Today, o astro de "Rocky" e "Rambo" defendeu o nepotismo e afirmou que considera natural que pais ofereçam vantagens aos filhos.

Stallone defende o nepotismo em Hollywood

"É claro que é nepotismo, seu idiota. É por isso que somos pais. Queremos o melhor para nossos filhos. Então, obviamente, damos a eles todas as vantagens", declarou o ator, de 80 anos, ao comentar as críticas à contratação da jovem.

Stallone também questionou a ideia de que favorecer os filhos seria necessariamente uma atitude condenável. Para ele, ajudar a família a conquistar oportunidades faz parte das responsabilidades da paternidade.

Ao falar sobre o assunto, Stallone afirmou que pais que deixam de usar suas conexões para ajudar os filhos estariam falhando em suas responsabilidades familiares.

"Você não é um bom pai se não praticou um pouco de nepotismo. Então, obviamente, não se importa com seus filhos, porque eles vêm primeiro", disse.

Ator reconhece críticas sobre a contratação

Stallone reconheceu que as pessoas podem considerar injusta a facilidade com que Scarlet conseguiu o papel. O ator admitiu que a crítica faz sentido e afirmou que o parentesco ofereceu uma vantagem concreta à filha.

"As pessoas vão dizer: 'Ela conseguiu esse trabalho, foi fácil demais'. Elas têm razão. Talvez tenha sido. Mas, para manter esse lugar e estar diante de milhões de pessoas, ou você tem talento ou não tem", declarou.

Quem é a personagem de Scarlet em 'Tulsa King'?

Scarlet interpreta Spencer, personagem que apareceu na primeira temporada da série, lançada em 2022. Inicialmente, ela trabalha em uma cafeteria e, posteriormente, passa a cuidar dos cavalos de um rancho, aproximando-se de Dwight Manfredi, protagonista vivido pelo pai.

A trama acompanha Dwight, um mafioso que tenta estabelecer uma organização criminosa em Tulsa, no estado americano de Oklahoma, após passar 25 anos na prisão.

Na quarta temporada, lançada em outubro de 2026, Spencer ganha mais espaço e passa a se envolver de forma mais próxima nos negócios de Dwight. A ampliação da participação da jovem na história voltou a chamar atenção para as circunstâncias de sua contratação.

Scarlet Stallone interpreta Spencer em 'Tulsa King' (Divulgação / Paramount+)

Além de "Tulsa King", Scarlet Rose Stallone participou dos filmes "Temporada de Sangue" e "Terra de Pistoleiros", lançados em 2025.

Ela é a filha mais nova de Sylvester Stallone com Jennifer Flavin. O casal também tem outras duas filhas, Sophia e Sistine.

Quarta temporada estreou neste mês

A quarta temporada de "Tulsa King" estreou em 16 de outubro de 2026, nos Estados Unidos, com dez novos episódios lançados semanalmente.

A produção também já foi renovada para a quinta temporada, com as filmagens já iniciadas em Nova York.

Confira o trailer da quarta temporada de 'Tulsa King'