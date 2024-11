The Town: Katy Perry é 1ª atração confirmada do festival em 2025

O The Town, festival que chega a sua segunda edição em São Paulo em 2025, anunciou na noite desta terça-feira, 12, a primeira atração do evento: Katy Perry retorna ao Brasil como headliner.

O festival acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro do ano que vem, novamente no Autódromo de Interlagos. Entre as principais atrações, a cantora pop sobe ao palco Skyline no dia 14, com seu álbum, "143", além de sucessos já conhecidos que marcaram sua carreira.

