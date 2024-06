The Town terá menos ingressos em 2025, diz CEO

Depois de uma edição com público alto em 2023, com tumulto para saída e chegada de palcos, a intenção do Rock In Rio é diminuir a disponibilidade de ingressos para a próxima edição de 2025 do The Town.

“Pensamos em aumentar o número de dias, como foi com o Rock In Rio para esse ano, com sete dias. Não consigo falar para quanto será essa redução, mas será para menos de 100 mil pessoas já na próxima edição”, diz o CEO da World Rock, Luis Justo.

A edição de 2025 segue no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). No ano passado, foram vendidos cerca de 100 mil ingressos por dia, em cada um dos cinco dias de festival. O anúncio foi feito em entrevista coletiva, da qual a EXAME fez parte, no Rock In Rio Lisboa.

Justo comentou, ainda, que a próxima edição talvez não repita os artistas, como aconteceu com Bruno Mars no ano passado, que se apresentou em dois dias no The Town.

“Não é uma sentença que todos os anos vamos repetir o artista. É uma análise de curadoria, de disponibilidade do artista também. A depender da necessidade, pode acontecer sim”.

Quando será o The Town em 2025?

Assim como na primeira edição, o festival acontece no Autódromo de Interlagos. As datas ainda não foram anunciadas.