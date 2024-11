Venda de ingressos para Oasis no Brasil começa hoje; saiba como comprar

Como comprar ingressos para os shows?

A venda geral começa na quarta-feira, 13 de novembro, online às 10h (horário local) no site Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera. Os valores variam entre R$ 245 (fan ticket, meia-entrada) e R$ 1.250 (cadeira superior, inteira).

Além do Brasil, o Oasis passará por Buenos Aires, Argentina, nos dias 15 e 16 de novembro, e por Santiago, Chile, no dia 19 de novembro.

Com shows programados para julho, agosto e setembro de 2025, a banda já considera uma nova turnê para 2026, com a possibilidade de um retorno a Knebworth, próximo a Londres, onde os irmãos Gallagher quebraram recordes de público em 1996, em um evento histórico com mais de 250 mil pessoas e que completará 30 anos.

Retorno do Oasis

Formado em Manchester, Inglaterra, em 1991, o Oasis é uma das bandas mais influentes dos anos 90 e um grande nome do rock britânico, com mais de 75 milhões de álbuns vendidos. Em agosto de 2009, Noel Gallagher anunciou sua saída definitiva do grupo, alegando dificuldades em trabalhar com seu irmão, Liam. “É com tristeza e grande alívio que digo que deixo o Oasis esta noite”, escreveu ele. “As pessoas podem dizer o que quiserem, mas não consigo mais trabalhar com Liam.”

Com a relação conturbada entre os irmãos, uma reunião sempre foi incerta. “Eu não acho que passaríamos do primeiro refrão de 'Rock and Roll Star'”, comentou Liam à Rolling Stone em 2020. Ele, inclusive, chegou a convidar Noel para sua turnê comemorativa dos 30 anos do álbum Definitely Maybe, mas o convite foi recusado.

No entanto, no dia 27 de agosto deste ano, o Oasis anunciou oficialmente seu retorno, reunindo Liam e Noel novamente, 15 anos após a separação.

Oasis em São Paulo

Data: 22/11/2025 (sábado) e 23/11/2025 (domingo)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Estádio do Morumbis

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01 – Morumbi, São Paulo – SP – 05653-070