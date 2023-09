Katy Perry vende os direitos de suas músicas por mais de R$ 1 bilhão, diz revista

Katy Perry, de 38 anos, concluiu recentemente a venda dos direitos de seus cinco álbuns de estúdio para o grupo Litmus Music. Com a negociação, a cantora receberá o montante de US$ 225 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) da empresa, que passará a gerir o catálogo.

O acordo foi divulgado nesta segunda-feira, 18, pela Litmus Music e confirmado pela revista "Billboard". A empresa é controlada pelo grupo The Carlyle e foi cofundada pelo ex-presidente da Capitol Records, Dan McCarrol, com quem Katy Perry já trabalhou anos atrás.

A decisão envolve os direitos de publicação de álbuns lançados pela cantora entre 2008 e 2020, como "One of The Boys", "Teenage Dreams", "Prism", "Witness" e "Smile".

Em nota, McCarrol celebrou a negociação e elogiou os trabalhos de Katy desde o início de sua carreira. "Katy Perry é uma visionária criativa que causou um grande impacto na música, na TV, no cinema e na filantropia. Estou muito honrado em fazer parceria com ela novamente e ajudar a Litmus a gerenciar o seu repertório incrível".

O CEO da Litmus, Hank Forsyth, também declarou: "As canções de Katy são uma parte essencial do tecido cultural global".

Tendência no mundo da música?

Embora a novidade tenha surpreendido muitos fãs de Katy Perry, diversos artistas estão abrindo mão de seus direitos autorais sobre as produções musicais. Em janeiro, Justin Bieber chegou a vender seu repertório de 290 canções, como "Baby" e "Never Say Never", por US$ 200 milhões.

O Red Hot Chilli Peppers também seguiu esse caminho e vendeu seu catálogo à empresa Hipgnosis Songs por US$ 150 milhões.