'The Boys': Showrunner explica morte que abalou fãs no penúltimo episódio

*Contêm Spoilers.

O penúltimo episódio da quinta e última temporada de The Boys chegou nesta quarta-feira, 13, à Prime Video, e chocou os fãs com a morte de um dos personagens centrais da história.

Em "The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother's Milk", Frenchie se sacrificou e morreu. Kimiko pode ter os poderes de Soldier Boy. Homelander assassinou o presidente e se proclamou Deus. E Butcher está cada vez mais próximo de se tornar o maior perigo da história.

Eric Kripke, o criador e showrunner da série, explicou a necessidade de despedidas tão dramáticas para que a narrativa alcançasse seu clímax.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, Kripke revelou que a decisão de matar Frenchie estava escrita desde o início da temporada. "Você não pode ter uma chance de vitória sem que algo muito pesado custe aos heróis. As grandes histórias, como "O Senhor dos Anéis" ou "Game of Thrones", mostram como os heróis devem pagar um preço difícil. Se você não fizer isso, a jornada não é tão significativa", disse.

A morte de Frenchie ocorre de maneira heroica, quando ele se sacrifica para salvar Kimiko Miyashiro (Karen Fukuhara) da fúria de Homelander (Anthony Starr). Ao expor-se a uma dose fatal de radiação, ele faz uma das cenas mais emocionantes da temporada que, segundo Kripke, traz uma destruição para a trama. O showrunner revelou que, dentro da dinâmica dos personagens, Frenchie e Kimiko são o "coração" da série, tornando sua perda ainda mais impactante.

Kripke também falou sobre a dificuldade de criar um final que ressoe com os fãs. "A pressão de um final é enorme, porque os fãs vão julgar toda a série baseado no desfecho. Se errarmos, eles vão pensar: 'esse show não era tão bom quanto eu pensava'", afirmou.

Quando o último episódio de 'The Boys' estreia?

Sobre o último episódio da série, Eric Kripke não deu garantias de sobrevivência para ninguém, e o elenco confirmou ao Hollywood Reporter que mortes importantes estão reservadas para o final.

O episódio final se chama "Blood and Bone" e deve ter por volta de 1h15 de duração, mais longo que os episódios anteriores, com estreia prevista para a próxima quarta-feira, 20 de maio, na Prime Video.