Criador de The Boys rebate críticas sobre episódios de 'encheção'

'The Boys': Showrunner de The Boys reage a acusações de episódios “encheção” (Prime Video/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 7 de maio de 2026 às 20h31.
A reta final de "The Boys" virou alvo de críticas nas redes sociais após parte dos fãs acusar a quinta temporada de ter episódios “filler”, termo usado para episódios considerados pouco relevantes para o avanço principal da história, geralmente focados em tramas paralelas ou desenvolvimento secundário dos personagens.
A repercussão levou o criador da série, Eric Kripke, a responder diretamente aos comentários e defender o ritmo adotado nos capítulos mais recentes.
Em entrevista à TV Guide, Kripke afirmou que a temporada final precisava dedicar tempo ao desenvolvimento emocional dos personagens antes do encerramento da história. Segundo ele, o impacto dos acontecimentos finais depende justamente dessa construção ao longo dos episódios.
“Nada do que acontece nos últimos episódios vai importar se você não desenvolver bem os personagens”, disse Kripke.
O produtor também rebateu a expectativa de parte do público por sequências grandiosas de ação em todos os capítulos. Para ele, transformar a série apenas em confrontos e explosões deixaria a narrativa “vazia” e sem peso dramático.
Kripke ainda destacou que a série trabalha com um elenco grande de protagonistas e antagonistas, o que exige espaço para explorar conflitos internos, relações e motivações antes do desfecho definitivo. Ele afirmou que nunca considerou os episódios recentes como “encheção” durante o processo de escrita.
A discussão também ganhou força por causa do modelo semanal de lançamento. Segundo o showrunner, quando os episódios são assistidos um por semana, o público tende a perceber a temporada como mais lenta em comparação ao formato de maratona.
A quinta temporada de "The Boys" estreou em abril e será a última da produção. Os episódios finais chegam ao catálogo da Prime Video em maio, encerrando uma das séries mais populares da plataforma nos últimos anos. Já o spin-off "Vought Rising" estreia em 2027, também no Prime Video.