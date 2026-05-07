Criador de The Boys rebate críticas sobre episódios de 'encheção'

A reta final de "The Boys" virou alvo de críticas nas redes sociais após parte dos fãs acusar a quinta temporada de ter episódios “filler”, termo usado para episódios considerados pouco relevantes para o avanço principal da história, geralmente focados em tramas paralelas ou desenvolvimento secundário dos personagens.

A repercussão levou o criador da série, Eric Kripke, a responder diretamente aos comentários e defender o ritmo adotado nos capítulos mais recentes.

Autor negou que episódios eram 'encheção'

Em entrevista à TV Guide, Kripke afirmou que a temporada final precisava dedicar tempo ao desenvolvimento emocional dos personagens antes do encerramento da história. Segundo ele, o impacto dos acontecimentos finais depende justamente dessa construção ao longo dos episódios.

“Nada do que acontece nos últimos episódios vai importar se você não desenvolver bem os personagens”, disse Kripke.

Última temporada de 'The Boys' está recebendo críticas do público (HBO)

O produtor também rebateu a expectativa de parte do público por sequências grandiosas de ação em todos os capítulos. Para ele, transformar a série apenas em confrontos e explosões deixaria a narrativa “vazia” e sem peso dramático.

Destaque para todos os personagens

Kripke ainda destacou que a série trabalha com um elenco grande de protagonistas e antagonistas, o que exige espaço para explorar conflitos internos, relações e motivações antes do desfecho definitivo. Ele afirmou que nunca considerou os episódios recentes como “encheção” durante o processo de escrita.

A discussão também ganhou força por causa do modelo semanal de lançamento. Segundo o showrunner, quando os episódios são assistidos um por semana, o público tende a perceber a temporada como mais lenta em comparação ao formato de maratona.

Fim de 'The Boys'

A quinta temporada de "The Boys" estreou em abril e será a última da produção. Os episódios finais chegam ao catálogo da Prime Video em maio, encerrando uma das séries mais populares da plataforma nos últimos anos. Já o spin-off "Vought Rising" estreia em 2027, também no Prime Video.