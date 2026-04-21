Com última temporada de 'The Boys', Prime Video ultrapassa Netflix

Na guerra dos serviços de streaming, o lançamento de uma nova temporada de uma série de sucesso é um momento delicado. Ele pode definir que pode definir a percepção de toda uma plataforma e determinar qual serviço está dominando o ciclo de atenção do público naquele instante. E, às vezes, um empurrãozinho heróico pode ajudar.

Na semana passada, com o lançamento do terceiro episódio da quinta e última temporada de "The Boys", o Amazon Prime Video superou a Netflix e o HBO Max e se tornou o campeão de popularidade no ranking do IMDB.

Isso não é um feito pequeno. Enquanto a última temporada de "The Boys" é lançada na Prime, o HBO Max está lançando a, provável, última temporada de sua série hit "Euphoria" e acabou de finalizar a segunda temporada de "The Pitt".

O ranking do IMDB

O ranking de "Séries Mais Populares" do IMDB é determinado pelo comportamento de busca dos mais de 250 milhões de visitantes únicos mensais da plataforma.

Em outras palavras, o que as pessoas estão ativamente procurando saber sobre uma série, como elenco, episódios ou avaliações, é o que define a posição de cada título.

Não é um ranking que contabiliza audiência ou número de assinantes no serviço.

Confira os cinco primeiros colocados da semana passada:

Posição Série Ano Nota IMDB Votos Streaming #1 The Boys 2019–2026 8.6 857 mil Amazon Prime Video #2 The Pitt 2025– 8.9 140 mil HBO Max #3 Beef 2023– 8.0 165 mil Netflix #4 Invincible 2021– 8.7 327 mil Amazon Prime Video #5 Euphoria 2019–2026 8.2 299 mil HBO Max

Sucesso da quinta temporada de 'The Boys'

A liderança no ranking reflete um momento de alta expectativa em torno do encerramento da série criada por Eric Kripke.

A quinta temporada é a última, e os três episódios já lançados estabelecem o tom do capítulo final.

Homelander controla os Estados Unidos por meio do terror, enquanto Butcher, Hughie, Annie e o grupo montam uma resistência desesperada.

O terceiro episódio aprofunda um dos dilemas centrais da temporada: a corrida para encontrar o V-One, um vírus capaz de matar super-heróis, antes que Homelander consiga a imortalidade.

A temporada também avança nas tramas de Frenchie e Kimiko, cujos planos para o futuro começam a divergir. Ela também apresenta Maverick, filho de Translucent, que ressuscita a culpa de Hughie pelo primeiro assassinato que cometeu na série, ainda na primeira temporada.

Com seis episódios ainda por vir e a data de estreia de novos capítulos chegando semana a semana, a expectativa é que "The Boys" mantenha sua posição de destaque no ranking até o encerramento definitivo da série.