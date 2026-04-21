Com última temporada de 'The Boys', Prime Video ultrapassa Netflix

'The Boys': sátira de sucesso da Prime Video é a maior série do momento
Estagiária de jornalismo
Publicado em 21 de abril de 2026 às 09h54.
Na guerra dos serviços de streaming, o lançamento de uma nova temporada de uma série de sucesso é um momento delicado. Ele pode definir que pode definir a percepção de toda uma plataforma e determinar qual serviço está dominando o ciclo de atenção do público naquele instante. E, às vezes, um empurrãozinho heróico pode ajudar.
Na semana passada, com o lançamento do terceiro episódio da quinta e última temporada de "The Boys", o Amazon Prime Video superou a Netflix e o HBO Max e se tornou o campeão de popularidade no ranking do IMDB.
Isso não é um feito pequeno. Enquanto a última temporada de "The Boys" é lançada na Prime, o HBO Max está lançando a, provável, última temporada de sua série hit "Euphoria" e acabou de finalizar a segunda temporada de "The Pitt".
O ranking de "Séries Mais Populares" do IMDB é determinado pelo comportamento de busca dos mais de 250 milhões de visitantes únicos mensais da plataforma.
Em outras palavras, o que as pessoas estão ativamente procurando saber sobre uma série, como elenco, episódios ou avaliações, é o que define a posição de cada título.
Não é um ranking que contabiliza audiência ou número de assinantes no serviço.
Confira os cinco primeiros colocados da semana passada:
|Posição
|Série
|Ano
|Nota IMDB
|Votos
|Streaming
|#1
|The Boys
|2019–2026
|8.6
|857 mil
|Amazon Prime Video
|#2
|The Pitt
|2025–
|8.9
|140 mil
|HBO Max
|#3
|Beef
|2023–
|8.0
|165 mil
|Netflix
|#4
|Invincible
|2021–
|8.7
|327 mil
|Amazon Prime Video
|#5
|Euphoria
|2019–2026
|8.2
|299 mil
|HBO Max
A liderança no ranking reflete um momento de alta expectativa em torno do encerramento da série criada por Eric Kripke.
A quinta temporada é a última, e os três episódios já lançados estabelecem o tom do capítulo final.
Homelander controla os Estados Unidos por meio do terror, enquanto Butcher, Hughie, Annie e o grupo montam uma resistência desesperada.
O terceiro episódio aprofunda um dos dilemas centrais da temporada: a corrida para encontrar o V-One, um vírus capaz de matar super-heróis, antes que Homelander consiga a imortalidade.
A temporada também avança nas tramas de Frenchie e Kimiko, cujos planos para o futuro começam a divergir. Ela também apresenta Maverick, filho de Translucent, que ressuscita a culpa de Hughie pelo primeiro assassinato que cometeu na série, ainda na primeira temporada.
Com seis episódios ainda por vir e a data de estreia de novos capítulos chegando semana a semana, a expectativa é que "The Boys" mantenha sua posição de destaque no ranking até o encerramento definitivo da série.