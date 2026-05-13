A morte que mudou tudo: o que esperar do último episódio de 'The Boys'

O penúltimo episódio da temporada final de The Boys chegou nesta quarta-feira, 13, à Prime Video — e quem ainda não assistiu precisa parar aqui.

O que acontece em "The Frenchman, the Female, and the Man Called Mother's Milk" muda o jogo para o finale da semana que vem, no dia 20, e nenhum fã da série vai querer saber antes da hora.

🚨 Spoilers a partir daqui

O episódio 7 fez o que um penúltimo episódio precisa fazer: matar alguém que dói de verdade e deixar o tabuleiro armado para a batalha final.

Frenchie morreu. Kimiko pode ter os poderes de Soldier Boy. Homelander assassinou o presidente e se proclamou Deus.

E Butcher está cada vez mais próximo de se tornar o maior perigo da história.

Agora, com uma semana para o finale, a pergunta que move o fandom é uma só: como isso termina?

O que está em jogo

O núcleo do problema é Homelander imortal. Soldier Boy entregou o vírus V1 para ele no episódio anterior, tornando qualquer plano original de Butcher obsoleto.

A saída encontrada pelo grupo foi replicar os experimentos russos que deram a Soldier Boy a capacidade de neutralizar poderes de outros supes — e transferir essa habilidade para Kimiko via exposição a urânio. O plano funcionou, mas custou a vida de Frenchie.

Se Kimiko de fato carrega agora a capacidade de despotencializar Homelander, ela é a arma mais importante do finale. A teoria mais circulada entre os fãs é direta: Kimiko usa o poder herdado de Soldier Boy para tirar a imortalidade de Homelander, abrindo caminho

para que os Boys o derrubem como um humano comum.

O problema é Butcher?

O finale pode ser menos sobre Homelander e mais sobre Butcher.

A temporada inteira construiu a ideia de que ele está cruzando um ponto sem retorno — e a morte de Frenchie deve acelerar isso.

Vazamentos que circulam no Reddit e em fóruns especializados sugerem que Hughie pode ser injetado com Compound V no finale justamente para se tornar capaz de conter Butcher, caso ele vire a ameaça principal.

Billy Butcher: personagem chega vivo ao último episódio (Prime Video/Reprodução)

Se isso se confirmar, seria uma virada que inverte toda a lógica da série: o maior inimigo no episódio final não seria o supervilão em traje de cabo, mas o homem que passou cinco temporadas tentando destruí-lo.

Quem morre

O showrunner Eric Kripke não deu garantias de sobrevivência para ninguém, e o elenco confirmou ao Hollywood Reporter que mortes relevantes estão reservadas para o finale.

Os candidatos mais óbvios são Homelander, Butcher, Sister Sage — que traiu o vilão e dificilmente sai ilesa — e The Deep, que foi dispensado dos Sete e não tem mais razão narrativa para continuar.

Hughie e Starlight são os mais cotados para sobreviver. Ryan, o filho de Homelander, é outra peça que precisa de resolução.

O que Kripke disse?

Quando o Hollywood Reporter perguntou ao showrunner se ele estava animado com o finale, a resposta foi reveladora.

"Animado não é a palavra certa." O episódio final se chama "Blood and Bone" e deve ter por volta de 1h15 de duração — mais longo que os episódios anteriores, o suficiente para dar conta da quantidade de pontas que a série precisa fechar.

O finale de The Boys estreia dia 20 de maio na Prime Video. Para quem quiser despedir-se da série na telona, há sessões especiais em 4DX a partir do dia 19.