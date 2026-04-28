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Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso' na Apple TV+?

Nova temporada chega em 2026 e traz Ted de volta a Richmond para treinar um time feminino da segunda divisão

'Ted Lasso': série original Apple TV+ apresenta novo arco com time feminino e rostos inéditos, mantendo personagens centrais na quarta temporada (Ted Lasso/ Apple TV+)

'Ted Lasso': série original Apple TV+ apresenta novo arco com time feminino e rostos inéditos, mantendo personagens centrais na quarta temporada (Ted Lasso/ Apple TV+)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h42.

O primeiro trailer da 4ª temporada de "Ted Lasso" foi divulgado e antecipa uma nova fase da série estrelada por Jason Sudeikis.

A nova temporada acompanha o treinador em um retorno a Richmond, na Inglaterra, agora diante de um desafio diferente: comandar uma equipe feminina de futebol.

Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

A 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia em 5 de agosto de 2026, no Apple TV+.

Sobre o que é a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

Na 4ª temporada, Ted Lasso retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.

Elenco confirmado para a 4ª temporada

Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:

  • Jason Sudeikis (Ted Lasso)
  • Hannah Waddingham (Rebecca Welton)
  • Juno Temple (Keeley Jones)
  • Brett Goldstein (Roy Kent)
  • Brendan Hunt (Treinador Beard)
  • Jeremy Swift (Leslie Higgins)

A temporada também contará com novos integrantes no elenco:

  • Tanya Reynolds
  • Jude Mack
  • Faye Marsay
  • Rex Hayes
  • Aisling Sharkey
  • Abbie Hern
  • Grant Feely

As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.

O que muda na produção da série?

A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".

'Ted Lasso' vai ter mais temporadas?

Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.

Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Ted Lasso'

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