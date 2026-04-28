Quando estreia a 4ª temporada de 'Ted Lasso' na Apple TV+?

'Ted Lasso': série original Apple TV+ apresenta novo arco com time feminino e rostos inéditos, mantendo personagens centrais na quarta temporada (Ted Lasso/ Apple TV+)
Repórter
Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h42.
O primeiro trailer da 4ª temporada de "Ted Lasso" foi divulgado e antecipa uma nova fase da série estrelada por Jason Sudeikis.
A nova temporada acompanha o treinador em um retorno a Richmond, na Inglaterra, agora diante de um desafio diferente: comandar uma equipe feminina de futebol.
A 4ª temporada de "Ted Lasso" estreia em 5 de agosto de 2026, no Apple TV+.
Na 4ª temporada, Ted Lasso retorna a Richmond, na Inglaterra, para assumir um novo desafio profissional. Desta vez, o treinador passa a comandar um time feminino da segunda divisão.
Os principais nomes das temporadas anteriores estão confirmados no novo ano da série. Retornam:
A temporada também contará com novos integrantes no elenco:
As novas personagens estarão ligadas, principalmente, ao núcleo do futebol feminino.
A 4ª temporada terá a entrada de Jack Burditt como produtor executivo. O profissional possui contrato com o Apple TV+ e já trabalhou em produções como "Modern Family" e "30 Rock".
Segundo informações divulgadas pelo site Deadline, parte do elenco assinou contratos de longo prazo. O movimento indica que o novo arco narrativo pode se estender por mais de uma temporada.
Até o momento, o Apple TV+ não confirmou oficialmente uma 5ª temporada.