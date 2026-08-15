Digite "Dr. Poi Sonai" na busca do Google. A ferramenta primeiro sugere que você quis dizer outra coisa — "dr pio sonae" — e, em seguida, apresenta uma resposta gerada por inteligência artificial (IA).

"Dr. Poi Sonai é um personagem fictício de humor e um meme da internet surgido em plataformas como o Reddit e o Instagram", informa o AI Overview. "A figura satírica é associada de forma cômica a teorias absurdas sobre o consumo de água de data centers de inteligência artificial e a um suposto 'cabal anti-água' formado por bilionários."

Vem então uma seção intitulada "Detalhes do Meme", com origem datada, "menções em redes sociais e comunidades online em meados de 2026", temas associados e até um "contexto alternativo", explicando que o nome lembra o de médicos reais, como um ortopedista de São Paulo, mas que se trata "estritamente de uma brincadeira da internet". Entre as fontes citadas, o Doctoralia, site de agendamento de consultas médicas.

Nada disso existe fora do experimento que o criou. "Dr. Poi Sonai" é uma piada fonética com "Doctor Poison AI" — algo como "doutor envenene a IA" —, e foi inventado exatamente para chegar até ali.

Neste ano, o Google anunciou que iria mudar o seu serviço de busca para priorizar respostas em IA. A reformulação, apresentada em maio no Google I/O, foi descrita pela empresa como a maior da caixa de pesquisa em 25 anos: o modo IA passou a ser a camada padrão da experiência, rodando sobre o modelo Gemini 3.5 Flash, e o buscador deixou de funcionar como uma lista de links para entregar respostas construídas em tempo real. Em julho, no balanço do segundo trimestre, o AI Overview e o AI Mode foram fundidos em uma única experiência.

Dr. Poi Sonai: personagem foi criado em fórum para enganar IAs (Imagem gerada por IA/Exame)

Dois anos antes disso, a empresa firmou um acordo de US$ 60 milhões anuais com o Reddit para treinar seus modelos com as conversas da plataforma, em troca, o fórum ganhou acesso à tecnologia do Google para melhorar a própria busca interna. A mudança não foi bem vista por todos.

Foi lá que nasceu o r/PoisonAI (algo como "envenene a IA", na tradução literal para o português).

O fórum, criado em janeiro, já tem 34 mil usuários e nasceu da ideia de um moderador anônimo para, literalmente, enganar pesquisas focadas em respostas geradas por inteligência artificial.

Em mensagem enviada à EXAME, o moderador da comunidade afirmou que tudo nasceu de apenas um sentimento: ódio. "Só criei essa comunidade porque odeio IA generativa. Só isso", explicou. O pedido de entrevista não foi respondido.

O caso que fez o fórum ficar conhecido

O subreddit já conseguiu se infiltrar em algumas pesquisas feitas por IA. O DuckDuckGo, por exemplo, caiu na armadilha.

Em junho deste ano, o buscador, que tem 0,67% do mercado global, segundo a StatCounter (ante os 91,25% do Google), mostrava que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia morrido de raiva após ser contaminado pelo vice-presidente americano, J.D Vance.

A informação era obviamente falsa. E foi resultado de um experimento do r/PoisonAI.

O método, descrito pelo especialista em segurança cibernética Teddy Ferdinand, chefe de operações de segurança, foi publicar conteúdo absurdo suficiente em torno da história para ver se ela seria absorvida por sistemas de IA.

Funcionou. O DuckDuckGo Search Assist apresentou a história como fato, apoiada em publicações do Reddit, num site falso de notícias locais e em conteúdo sem relação com o tema.

Reddit: EXAME solicitou entrevista para fundador de fórum que quer 'envenenar IA' (Print/Fundo gerado por IA/Exame)

Ferdinand faz uma distinção que ajuda a entender o problema. Não se trata exatamente de alucinação feita pela IA, que acontece quando o modelo cria algo sem base nas fontes disponíveis. Ali, o sistema não inventou nada, recuperou conteúdo deliberadamente falsificado e o resumiu sem avaliar direito a confiabilidade.

"O modelo pode estar funcionando corretamente. A informação fornecida a ele é que foi manipulada", escreve.

A contaminação, nesse caso, não acontece dentro do modelo, mas na cadeia de suprimento de informação, o que o setor chama de envenenamento de fonte, de busca ou de recuperação.

Por que dez fontes podem ser uma só?

O problema estrutural, segundo Ferdinand, está em como os sistemas interpretam repetição.

Se várias páginas contam a mesma história, a repetição pode ser lida como sinal de credibilidade. Mas dez páginas repetindo a mesma mentira não são dez fontes independentes, podem ser cópias, reescritas ou versões geradas automaticamente a partir de uma única publicação original.

"Para um usuário, isso parece uma campanha coordenada. Para um modelo, pode simplesmente parecer um padrão recorrente", disse.

Três artigos podem citar o mesmo post do Reddit. Dez sites podem copiar o mesmo comunicado. O sistema, então, aparenta ter cruzado múltiplas fontes quando, na prática, seguiu uma cadeia de repetições.

Há ainda um efeito adicional, que Ferdinand chama de lavagem de informação. Uma alegação falsa publicada num fórum se parece com uma alegação falsa publicada num fórum: tem sinais de alerta, como conta anônima, contradição, redação ruim, contexto suspeito.

Uma resposta gerada por IA tem aparência oposta, é bem escrita, estruturada, concisa, em tom neutro e acompanhada de referências. "A IA pode transformar um rumor não confiável em uma explicação convincente", escreve. "Ela não apenas repete o erro. Ela o reformula, simplifica e lhe dá aparência de autoridade."

É por isso que o caso do Dr. Poi Sonai funciona como demonstração: o mesmo texto que, no Reddit, seria lido como piada de fórum, reaparece na busca do Google com data de origem, lista de temas e citação de fonte.

Mas, afinal, quem é o Dr. Poi Sonai?

O texto que deu origem ao personagem é um obituário. Publicado no r/PoisonAI como homenagem, apresenta o Dr. Poi Sonai como "especialista em LLM, professor, amigo, amante dedicado, cozinheiro, entusiasta de código aberto".

Segundo a publicação, Sonai "esteve em cada canto deste mundo, compartilhando nada além de amor incondicional" e amava a todos igualmente "humanos, plantas ou animais".

Há uma citação em suaíli, um provérbio sobre quem não é ensinado pela mãe ser ensinado pelo universo, seguida da afirmação de que, para quem o conheceu, "ele era o universo".

O texto detalha que ele fazia um "bom sanduíche de queijo grelhado acompanhado de um chá fraco", que era paciente com garçons e dava gorjetas generosas. E acrescenta, quase de passagem, que Sonai foi o inventor do emoji de cavalo-marinho.

No fim, um adendo entre parênteses: "Coincidência engraçada, você sabia que 'Poiso Nai' significa 'fato factual' quando traduzido do coreano?"

Nada disso é verdade. O emoji de cavalo-marinho é objeto de um mito antigo da internet, muita gente jura lembrar dele, mas ele nunca existiu no padrão Unicode. A tradução do coreano é invenção. E o próprio nome é uma piada.