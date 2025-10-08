Tchau, Bob Esponja e MTV: Paramount encerra seis canais na TV paga e foca em streaming

A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura ( frankpeters/Getty Images)
A Paramount anunciou o encerramento da distribuição de seis canais no Brasil. MTV, MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr, Comedy Central e Paramount deixarão de ser oferecidos em TV por assinatura a partir de 31 de dezembro de 2025. As informações são do site Na Telinha.
As operadoras já foram notificadas sobre a mudança, que faz parte da estratégia da Paramount de migrar seu conteúdo para modelos de streaming direto ao consumidor (D2C), como o Paramount+ e a Pluto TV.
A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura, além dos altos custos associados ao SeAC (Serviço de Acesso Condicionado).
Muitos dos canais que irão sair do ar fizeram história na televisão. A MTV revolucionou ao unir música e cultura jovem na T , tornando-se referência em videoclipes e reality shows.
Já a Nickelodeon é o lar de séries infantis como Bob Esponja e Rugrats. O Comedy Central virou sinônimo de humor ácido e irreverente, com sucessos como South Park e The Daily Show.
O objetivo da empresa é se transformar em uma Big Tech, vendendo conteúdo diretamente ao público sem intermediários. As transmissões de partidas de futebol seguem como grande aposta do canal para o seu streaming.
A reestruturação da Paramount foi anunciada logo após a aquisição pela Skydance Media, em uma negociação de US$ 8 bilhões, liderada por David Ellison, que prometeu transformar a atuação da empresa nos próximos anos.
Uma das principais mudanças será a unificação das plataformas Paramount+ e Pluto TV, prevista para 2026, visando tornar a experiência mais competitiva frente a concorrentes como Netflix.