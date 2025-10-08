Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Tchau, Bob Esponja e MTV: Paramount encerra seis canais na TV paga e foca em streaming

MTV, Nickelodeon, Comedy Central e outros canais serão descontinuados no Brasil a partir de dezembro de 2025

A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura ( frankpeters/Getty Images)

A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura ( frankpeters/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 23h07.

Última atualização em 8 de outubro de 2025 às 23h15.

A Paramount anunciou o encerramento da distribuição de seis canais no Brasil. MTV, MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr, Comedy Central e Paramount deixarão de ser oferecidos em TV por assinatura a partir de 31 de dezembro de 2025. As informações são do site Na Telinha.

As operadoras já foram notificadas sobre a mudança, que faz parte da estratégia da Paramount de migrar seu conteúdo para modelos de streaming direto ao consumidor (D2C), como o Paramount+ e a Pluto TV.

A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura, além dos altos custos associados ao SeAC (Serviço de Acesso Condicionado).

Canais icônicos

Muitos dos canais que irão sair do ar fizeram história na televisão. A MTV revolucionou ao unir música e cultura jovem na T , tornando-se referência em videoclipes e reality shows.

Já a Nickelodeon é o lar de séries infantis como Bob Esponja e Rugrats. O Comedy Central  virou sinônimo de humor ácido e irreverente, com sucessos como South Park e The Daily Show.

Nova estratégia e foco em Big Tech

O objetivo da empresa é se transformar em uma Big Tech, vendendo conteúdo diretamente ao público sem intermediários. As transmissões de partidas de futebol seguem como grande aposta do canal para o seu streaming.

A reestruturação da Paramount foi anunciada logo após a aquisição pela Skydance Media, em uma negociação de US$ 8 bilhões, liderada por David Ellison, que prometeu transformar a atuação da empresa nos próximos anos.

Uma das principais mudanças será a unificação das plataformas Paramount+ e Pluto TV, prevista para 2026, visando tornar a experiência mais competitiva frente a concorrentes como Netflix.

Acompanhe tudo sobre:ParamountMTVStreaming

Mais de Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 8

15 de outubro é feriado em 2025? Veja quem poderá tirar folga na data

Quem matou Odete Roitman? Veja aposta do público, segundo enquete da EXAME Pop

Deezer anuncia benefício exclusivo para assinantes da Chippu

Mais na Exame

Economia

Lula critica rejeição à MP alternativa ao IOF e diz que Câmara 'derrotou o povo brasileiro'

Um conteúdo Esfera Brasil

Fazenda avalia cobrar imposto retroativo de bets e operadores alertam para sufocamento fiscal

Esporte

Exclusivo: Série B atrai quase 4 milhões de telespectadores nos canais ESPN

Marketing

YouTube registra virada histórica de consumo: TV conectada ultrapassa celular no Brasil