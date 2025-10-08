Tchau, Bob Esponja e MTV: Paramount encerra seis canais na TV paga e foca em streaming

A Paramount anunciou o encerramento da distribuição de seis canais no Brasil. MTV, MTV Live, Nickelodeon, Nick Jr, Comedy Central e Paramount deixarão de ser oferecidos em TV por assinatura a partir de 31 de dezembro de 2025. As informações são do site Na Telinha.

As operadoras já foram notificadas sobre a mudança, que faz parte da estratégia da Paramount de migrar seu conteúdo para modelos de streaming direto ao consumidor (D2C), como o Paramount+ e a Pluto TV.

A decisão acompanha uma queda na receita de publicidade e na base de assinantes de TV por assinatura, além dos altos custos associados ao SeAC (Serviço de Acesso Condicionado).

Canais icônicos

Muitos dos canais que irão sair do ar fizeram história na televisão. A MTV revolucionou ao unir música e cultura jovem na T , tornando-se referência em videoclipes e reality shows.

Já a Nickelodeon é o lar de séries infantis como Bob Esponja e Rugrats. O Comedy Central virou sinônimo de humor ácido e irreverente, com sucessos como South Park e The Daily Show.

Nova estratégia e foco em Big Tech

O objetivo da empresa é se transformar em uma Big Tech, vendendo conteúdo diretamente ao público sem intermediários. As transmissões de partidas de futebol seguem como grande aposta do canal para o seu streaming.

A reestruturação da Paramount foi anunciada logo após a aquisição pela Skydance Media, em uma negociação de US$ 8 bilhões, liderada por David Ellison, que prometeu transformar a atuação da empresa nos próximos anos.

Uma das principais mudanças será a unificação das plataformas Paramount+ e Pluto TV, prevista para 2026, visando tornar a experiência mais competitiva frente a concorrentes como Netflix.