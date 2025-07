FCC aprova fusão da Paramount com a Skydance em acordo de US$ 8 bilhões

A fusão entre a Paramount e a Skydance Media recebeu aprovação formal do governo de Donald Trump nesta quinta-feira, 24 de julho, encerrando meses de incerteza regulatória.

Os comissários da Comissão Federal de Comunicações (FCC) votaram por 2 a 1, com a divisão partidária, aprovando o acordo de US$ 8 bilhões. Com a aprovação, a Skydance agora pode concluir a transação e assumir o controle da Paramount nas próximas semanas.

O processo de análise da fusão, que normalmente é longo, foi marcado por alegações de interferência política, especialmente após as críticas de Trump à divisão CBS News da Paramount.

Nos últimos dias, a Skydance, liderada pelo CEO David Ellison, comprometeu-se a contratar um ombudsman na CBS e a não adotar novas políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI). Esses compromissos, com as promessas de manter conteúdo local, foram fundamentais para a aprovação de Brendan Carr, presidente da FCC, que já havia demonstrado sua lealdade a Donald Trump, incluindo o uso de um broche com a cabeça do presidente.

Carr solicitou que seus colegas comissários votassem sobre a fusão nesta quinta-feira, 24.

“Parabenizo a Skydance pelo compromisso em promover mudanças significativas na CBS, uma emissora que tem uma longa história”, declarou Carr em um comunicado. “A Skydance assumiu compromissos por escrito para garantir que a programação da nova empresa represente uma diversidade de perspectivas políticas e ideológicas. A Skydance também adotará ações para reduzir o viés que prejudicou a confiança na mídia nacional.”

“Esses compromissos, se cumpridos, permitirão que a CBS opere no interesse público, com foco em uma cobertura justa, imparcial e fundamentada em fatos”, acrescentou Carr. “Isso iniciaria o processo de recuperar a confiança do público americano.”

Recentemente, a Paramount concordou em pagar US$ 16 milhões à futura biblioteca presidencial de Trump para resolver o processo legal contra a CBS News. A empresa e a FCC insistiram que o pagamento não estava relacionado à aprovação da fusão, embora alguns senadores democratas tenham sugerido que isso configuraria um “suborno” em troca da autorização.