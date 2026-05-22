Nova York reforça segurança para Copa de 2026 e teme drones armados

A polícia de Nova York intensificou os preparativos de segurança para a Copa do Mundo de 2026, evento que deve levar mais de 1 milhão de visitantes à cidade em meio às comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

As autoridades locais afirmam que o principal temor envolve o uso de drones armados, tecnologia vista recentemente em conflitos como as guerras na Ucrânia e no Irã.

“Seria um erro ignorar essa tecnologia”, afirmou a comissária da polícia de Nova York, Jessica Tisch, em entrevista à ABC.

Segundo ela, o departamento investirá cerca de US$ 6,5 milhões em equipamentos e treinamento voltados ao combate desse tipo de ameaça.

“Estamos nos preparando com a seriedade que isso merece”, declarou.

A 2026 FIFA World Cup será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Embora os jogos ocorram oficialmente em Nova Jersey, Nova York deve concentrar grande parte do fluxo turístico do torneio.

Além da Copa, Nova York e Nova Jersey receberão entre 3 e 8 de julho o Sail4th 250, evento que marcará os 250 anos da independência americana e reunirá dezenas de embarcações internacionais, navios militares, um porta-aviões britânico e o transatlântico Queen Mary 2.

Polícia quer ampliar carga horária de agentes

Para reforçar a segurança durante o período, Jessica Tisch pretende implementar turnos de 12 horas para parte dos policiais.

A proposta, porém, ocorre em meio à crise fiscal enfrentada pela cidade e abriu divergências com o prefeito Zohran Mamdani, segundo o Politico. O prefeito resiste ao aumento dos custos com horas extras.=

Outro evento previsto para o período é o casamento da cantora Taylor Swift com o jogador da NFL Travis Kelce, marcado para 3 de julho em Nova York.

A cerimônia deve reunir entre 150 e 200 convidados do meio artístico e esportivo, além de atrair movimentação de fãs e curiosos.

*Com EFE