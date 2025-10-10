Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na HBO Max chega o vencedor do Oscar A Substância, filme de terror protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley. A produção, que reflete sobre o etarismo e a visão das mulheres na indústria criativa, foi indicada em cinco categorias e levou a estatueta de Melhor Cabelo e Maquiagem.

A Netflix estreia o documentário Victoria Beckham, ex-membro do grupo musical Spice Girls, e agora estilista de moda e empresária. A produção, dirigida por Nadia Hallgren, explora a vida da britânica, que foi vista como fria e distante pela mídia por vários anos.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

A Substância (HBO Max)

Vencedor do Oscar de Melhor Cabelo e Maquiagem, e indicado em cinco categorias da premiação no começo deste ano, A Substância estreia na HBO Max nessa semana. O longa conta a história de Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão mais jovem e aprimorada.

O filme de terror, protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley, faz uma reflexão sobre o etarismo e o papel das mulheres na sociedade, na busca pela beleza da juventude.

A Última Fronteira (Apple TV)

Na Apple TV, estreia nesta sexta-feira a série A Última Fronteira, criada por Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio. A narrativa explora a vida de um oficial federal dos EUA, nos arredores do Alasca, que precisa proteger sua cidade enquanto investiga o acidente de avião que libertou vários fugitivos, agora à solta.

A série tem como protagonistas Jason Clarke, Dominic Cooper, Haley Bennett, entre outros.

Na Estrada (Mubi)

Na toada dos bons filmes brasileiros, a Mubi traz em outubro o filme Na Estrada, de Walter Salles, de 2012. Na Nova York dos anos 40, Sal Paradise, aspirante a escritor de 24 anos, conhece Dean Moriarty, ex-detento de moral duvidosa, e sua esposa Marylou. Unidos pela escrita e liberdade, constroem uma amizade regada a álcool que os leva para a estrada.

O filme tem elenco composto por Sam Riley, Amy Adams, Garrett Hedlund, Alcie Braga, Elizabeth Moss, Kirten Dunst, Kristen Stewart, entre outros. Foi nomeado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2012 e recebeu o Prêmio Competição Oficial de Melhor Direção no Festival de Cinema de Sydney.

Victoria Beckham (Netflix)

Quem conhece Victoria Beckham pela frieza britânica verá um novo lado da estilista no documentário da Netflix. A produção convida o público a entrar no ateliê da empresária em Londres e ouvir a história da Spice Girl que virou uma designer poderosa, pouco antes da Semana de Moda de Paris.

O documentário tem três partes e leva direção de Nadia Hallgren, a mesma da produção de Michelle Obama, em 2020.

Os Rejeitados (Netflix)

Premiado no Oscar de 2025 com a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, para Da'Vine Joy Randolph, Os Rejeitados chega à plataforma da Netflix nesta semana. O filme conta a história de um professor rabugento, uma cozinheira de luto e um aluno inteligente e encrenqueiro que são obrigados a passar o Natal juntos na escola e criam um vínculo inesperado.

O filme recebeu, além do Oscar, estatuetas do Critics' Choice Awards, Globo de Ouro, Bafta, entre outros.

Para ver no cinema: Depois da Caçada

Depois do sucesso de Rivais, Luca Guadagnino retorna às telonas com o drama Depois da Caçada, protagonizado por Julia Roberts. O filme conta a história de uma professora universitária se encontra em uma encruzilhada pessoal e profissional quando um aluno estrela faz uma acusação contra um de seus colegas, ameaçando expor um segredo sombrio de seu próprio passado.

Além de Roberts, a produção tem elenco composto por Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, entre outros.