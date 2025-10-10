Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Filmes e séries: 5 opções para assistir neste fim de semana (Netflix/ Divulgação)
Repórter de Casual
10 de outubro de 2025
A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.
Na HBO Max chega o vencedor do Oscar A Substância, filme de terror protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley. A produção, que reflete sobre o etarismo e a visão das mulheres na indústria criativa, foi indicada em cinco categorias e levou a estatueta de Melhor Cabelo e Maquiagem.
A Netflix estreia o documentário Victoria Beckham, ex-membro do grupo musical Spice Girls, e agora estilista de moda e empresária. A produção, dirigida por Nadia Hallgren, explora a vida da britânica, que foi vista como fria e distante pela mídia por vários anos.
Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:
Vencedor do Oscar de Melhor Cabelo e Maquiagem, e indicado em cinco categorias da premiação no começo deste ano, A Substância estreia na HBO Max nessa semana. O longa conta a história de Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão mais jovem e aprimorada.
O filme de terror, protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley, faz uma reflexão sobre o etarismo e o papel das mulheres na sociedade, na busca pela beleza da juventude.
Na Apple TV, estreia nesta sexta-feira a série A Última Fronteira, criada por Jon Bokenkamp e Richard D'Ovidio. A narrativa explora a vida de um oficial federal dos EUA, nos arredores do Alasca, que precisa proteger sua cidade enquanto investiga o acidente de avião que libertou vários fugitivos, agora à solta.
A série tem como protagonistas Jason Clarke, Dominic Cooper, Haley Bennett, entre outros.
Na toada dos bons filmes brasileiros, a Mubi traz em outubro o filme Na Estrada, de Walter Salles, de 2012. Na Nova York dos anos 40, Sal Paradise, aspirante a escritor de 24 anos, conhece Dean Moriarty, ex-detento de moral duvidosa, e sua esposa Marylou. Unidos pela escrita e liberdade, constroem uma amizade regada a álcool que os leva para a estrada.
O filme tem elenco composto por Sam Riley, Amy Adams, Garrett Hedlund, Alcie Braga, Elizabeth Moss, Kirten Dunst, Kristen Stewart, entre outros. Foi nomeado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2012 e recebeu o Prêmio Competição Oficial de Melhor Direção no Festival de Cinema de Sydney.
Quem conhece Victoria Beckham pela frieza britânica verá um novo lado da estilista no documentário da Netflix. A produção convida o público a entrar no ateliê da empresária em Londres e ouvir a história da Spice Girl que virou uma designer poderosa, pouco antes da Semana de Moda de Paris.
O documentário tem três partes e leva direção de Nadia Hallgren, a mesma da produção de Michelle Obama, em 2020.
Premiado no Oscar de 2025 com a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante, para Da'Vine Joy Randolph, Os Rejeitados chega à plataforma da Netflix nesta semana. O filme conta a história de um professor rabugento, uma cozinheira de luto e um aluno inteligente e encrenqueiro que são obrigados a passar o Natal juntos na escola e criam um vínculo inesperado.
O filme recebeu, além do Oscar, estatuetas do Critics' Choice Awards, Globo de Ouro, Bafta, entre outros.
Depois do sucesso de Rivais, Luca Guadagnino retorna às telonas com o drama Depois da Caçada, protagonizado por Julia Roberts. O filme conta a história de uma professora universitária se encontra em uma encruzilhada pessoal e profissional quando um aluno estrela faz uma acusação contra um de seus colegas, ameaçando expor um segredo sombrio de seu próprio passado.
Além de Roberts, a produção tem elenco composto por Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, entre outros.