Paramount prevê comprar Free Press por US$ 150 milhões e nomear ex-NYT como chefe da CBS News

A Paramount Skydance Corp. está próxima de comprar o site de notícias Free Press e nomear sua fundadora, Bari Weiss, como editora-chefe da CBS News. A operação marca uma mudança na estrutura editorial da emissora, que mantém programas tradicionais como 60 Minutes e CBS News Sunday Morning.

De acordo com a Bloomberg, Weiss se reportará diretamente ao CEO da Paramount, David Ellison. Os termos financeiros não foram divulgados oficialmente, mas o New York Times informou que a transação avalia o Free Press em cerca de US$ 150 milhões.

Além da aquisição da Free Press, a Paramount Skydance está planejando uma oferta para comprar a Warner Bros. Discovery. A proposta abrangerá toda a empresa, incluindo sua emissora de TV paga e o estúdio de cinema.

Mudanças na gestão

Ellison, também fundador da Skydance Media e filho do executivo da Oracle Corp. Larry Ellison, assumiu o controle da Paramount em agosto. O grupo mantém ativos como MTV, Nickelodeon e o estúdio de cinema Paramount em Hollywood.

A CBS News tem sido alvo de críticas do governo Trump, incluindo um processo judicial já encerrado que acusava a emissora de favorecimento à então candidata Kamala Harris.

Após a aprovação regulatória da compra da Paramount por Ellison, a empresa se comprometeu a assegurar diversidade de pontos de vista políticos e nomeou um ombudsman para acompanhar denúncias de parcialidade.

Weiss trabalhou anteriormente no Wall Street Journal e no New York Times, de onde saiu em 2020 alegando falta de apoio da direção diante de casos de hostilidade no ambiente de trabalho. Desde então, fundou o Free Press e se consolidou como voz de destaque no debate jornalístico nos Estados Unidos.