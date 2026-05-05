Quando será lançado 'Foreign Tongues', novo álbum dos Rolling Stones? Veja a data

A banda Rolling Stones anunciou nesta terça-feira, 5, o lançamento de "Foreign Tongues", novo álbum de estúdio do grupo.

Previsto para 10 de julho, o disco reúne 14 faixas no repertório oficial. Duas delas, "Rough and Twisted" e "In The Stars", lançada nesta terça-feira, 5, já estão disponíveis nas plataformas digitais.

O projeto chega três anos após o álbum anterior, "Hackney Diamonds". Segundo Keith Richards, "o álbum ‘Foreign Tongues’ tem uma continuidade com ‘Hackney Diamonds’".

A formação principal do disco inclui Mick Jagger, Ronnie Wood e o próprio Richards. O trabalho também traz registros inéditos de Charlie Watts, gravados antes de sua morte, em 2021.

As participações adicionais reúnem Chad Smith, Paul McCartney, Robert Smith e Steve Winwood.