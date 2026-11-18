Em menos de três anos, a Multiplan adicionou mais de 50 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) ao portfólio, quase o tamanho do ParkShopping, em Brasília, antes da expansão inaugurada nesta quarta-feira, 18. A 10ª ampliação do shopping recebeu investimento de R$ 320 milhões.

A obra acrescenta quase 9 mil m² de ABL e cerca de 60 novas operações, distribuídas em dois pisos de um novo boulevard. Com ela, o ParkShopping, que acaba de completar 43 anos, passa a ter cerca de 300 lojas em 62 mil m² de ABL.

É a quarta inauguração da companhia em 2026 e a sétima desde 2024. Somadas expansões e revitalizações, os investimentos chegam a quase R$ 2 bilhões nos últimos três anos.

"A expansão do ParkShopping reforça nossa estratégia de investir na qualidade e no potencial de crescimento dos nossos ativos. Temos um portfólio consolidado e seguimos identificando oportunidades para ampliar as áreas comerciais, atrair novas marcas e aumentar a competitividade dos nossos empreendimentos, sempre com uma visão de longo prazo", afirma Eduardo Peres, CEO da Multiplan.

A expansão, anunciada em outubro de 2024, foi inspirada na paisagem do Cerrado e aposta em iluminação natural. O novo espaço conecta o shopping ao complexo de escritórios ParkShopping Corporate e ao edifício-garagem, totalmente revitalizado. É ali que fica a maior área de estacionamento do empreendimento, com mais de 3 mil vagas.

A integração amplia a circulação entre as áreas do complexo, que gera cerca de 5 mil empregos, de acordo com a companhia.

Boa parte das operações abre as portas já nesta quarta-feira. As demais chegam ao longo dos próximos dias e meses.

Entre as marcas internacionais estão Coach, Michael Kors, Jo Malone e Dolce & Gabbana Beauty. A lista inclui ainda Veja, Hoka, LEGO, Lenny Niemeyer, Animale, Bo.Bô, New Balance e Zapälla.

Na gastronomia, as estreias são Ristorantino Caffè, Chocolat du Jour e Jappa da Quitanda, além de Juliana Ingles, Biomelt e Bloco C. O Oba Hortifruti chega no primeiro trimestre de 2027 com uma unidade no formato Oba Farm, inspirado em fazendas, que será a maior da rede em Brasília.

Em outros corredores, a Bershka, marca da Inditex, dona da Zara, inaugura loja nesta quarta. Bath & Body Works e Kiko Milano têm abertura prevista para o primeiro trimestre de 2027.

Um ano de quatro inaugurações

O ParkShopping fecha uma sequência que começou em março, com a 6ª expansão do MorumbiShopping, em São Paulo. A obra trouxe 40 novas operações, marcas internacionais que estrearam no país e um rooftop gastronômico.

Em junho, foi a vez do BH Shopping, em Belo Horizonte, que converteu parte do estacionamento coberto em área comercial. O espaço recebeu seis lojas, entre elas Sephora, Nike, Adidas, Asics e Riachuelo Casa.

No terceiro trimestre, o BarraShopping, no Rio de Janeiro, concluiu a primeira fase da 8ª expansão: 2 mil m² para uma loja âncora internacional, no modelo built-to-suit, em que o imóvel é construído sob medida para o inquilino. Uma segunda etapa pode somar outros 2 mil m².

As entregas deste ano se juntam às expansões do DiamondMall, em Belo Horizonte, e do ParkShoppingBarigüi, em Curitiba, inauguradas em 2024, e à do Parque Shopping Maceió, entregue em novembro de 2025.

Por que crescer dentro de casa

Seis meses após a inauguração da nova ala, as vendas do MorumbiShopping cresceram 23,4% na comparação anual, segundo a apresentação de resultados da companhia.

A Multiplan calcula que a ampliação do shopping paulistano gera um retorno anualizado de 11,9% sobre o capital investido.

No consolidado, a companhia lucrou R$ 383,2 milhões no trimestre, alta de 73,3% sobre o mesmo período de 2025. Em 12 meses, o lucro superou R$ 1,5 bilhão pela primeira vez na história.

As vendas dos lojistas somaram R$ 6,4 bilhões entre julho e setembro, avanço de 5,9%, com taxa de ocupação de 96% nos shoppings.

A capital federal também está nos planos da rival Iguatemi, que investe R$ 314,4 milhões na maior expansão da história do Iguatemi Brasília. O projeto prevê cerca de 15 mil m² de ABL e 70 novas lojas, com inauguração no segundo semestre de 2027.

Com a entrega do ParkShopping, a Multiplan encerra seu ciclo de expansões e revitalizações. A companhia afirma manter em análise novas oportunidades de crescimento, tanto para ampliar o portfólio quanto para fortalecer os ativos que já tem.