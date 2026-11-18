Em maio de 2021, quando anunciou seu primeiro aporte, Dario Amodei disse que a empresa que acabara de fundar pretendia se concentrar em pesquisa. A Anthropic havia levantado US$ 124 milhões e queria entender o que acontecia quando se aumentava o tamanho de um modelo de inteligência artificial.

À medida que ele aprendia a fazer mais coisas, ficava mais desafiador explicar por que respondia de determinada maneira e prever quando sairia do rumo. O Claude ainda levaria quase dois anos para chegar ao público.

Cinco anos depois, a empresa comandada por Dario e por sua irmã, Daniela Amodei, chega às vésperas da estreia na Nasdaq com US$ 17 bilhões em receita em um único trimestre. No teto da faixa indicativa do IPO, a Anthropic pode ser avaliada em cerca de US$ 1,4 trilhão em uma base totalmente diluída.

Entre o primeiro cheque e a abertura de capital, a empresa lançou um assistente, encontrou um mercado entre programadores e passou a contratar, com anos de antecedência, a capacidade de computação de que precisa para crescer.

A pergunta que levou os fundadores a sair da OpenAI

A Anthropic foi fundada em 2021 por sete pessoas, entre elas pesquisadores e executivos que haviam trabalhado na OpenAI. Dario havia liderado pesquisas na empresa.

Daniela assumiu a presidência da nova companhia. O grupo partiu de uma aposta que já conhecia de perto.

Modelos treinados com mais dados e poder de computação poderiam aprender tarefas que seus criadores nunca haviam programado diretamente.

O desafio era acompanhar o que mudava no comportamento desses sistemas à medida que ganhavam capacidade.

Uma das respostas da Anthropic foi testar o que chamou de IA constitucional. A equipe usava um conjunto escrito de princípios para orientar o treinamento. Em uma das etapas, o modelo avaliava uma resposta à luz dessas regras e tentava reescrevê-la.

A ideia era transformar orientações como evitar uma instrução perigosa em critérios que pudessem ser aplicados e avaliados durante o desenvolvimento do sistema.

A preocupação com governança chegou à estrutura da empresa. O prospecto prevê que a sociedade dos sete cofundadores detenha inicialmente uma ação especial de classe F, com 50,1% do poder de voto nas matérias submetidas aos acionistas em geral.

Quem compra ações na oferta passa a ter participação econômica na Anthropic. Os fundadores mantêm, inicialmente, a maioria dos votos nessas decisões.

O Claude encontrou um negócio entre os programadores

O Claude foi lançado em março de 2023 como um assistente capaz de resumir documentos, responder a perguntas e ajudar a escrever.

A distribuição começou também por meio de parceiros como a Notion. Em setembro daquele ano, a Anthropic lançou um plano pago para usuários individuais e ampliou o acesso de empresas ao modelo pela Amazon Bedrock, plataforma da AWS.

Em fevereiro de 2025, a empresa apresentou o Claude Code em prévia. O produto colocou o modelo no terminal, onde programadores já executavam parte do trabalho.

Ali, ele podia examinar arquivos de um projeto, propor alterações e rodar testes. Para a Anthropic, uma ferramenta usada dentro de um projeto de software abria espaço para consultas recorrentes ao longo do dia, cada uma com seu próprio consumo de computação.

A empresa passou a vender acesso por assinaturas, contratos empresariais e pela API, que permite a outros negócios incorporar o Claude a seus produtos.

O crescimento aparece no prospecto. Nos nove primeiros meses de 2026, a receita chegou a US$ 33,2 bilhões, ante US$ 2,5 bilhões no mesmo período de 2025. Só no terceiro trimestre, a receita atingiu US$ 17 bilhões.

Dario Amodei: CEO da Anthropic na Casa Branca, em setembro de 2026 (Kevin Dietsch/Getty Images) (Kevin Dietsch via AFP/Getty Images)

Os investidores também vendem a infraestrutura de que o Claude precisa

Em 2023, a Amazon anunciou que investiria até US$ 4 bilhões na Anthropic.

Em novembro de 2024, anunciou outros US$ 4 bilhões e consolidou a AWS como principal parceira de nuvem e de treinamento da empresa. A Amazon ganhou um modelo para oferecer a seus clientes.

A Anthropic ganhou acesso a infraestrutura e um canal para chegar a empresas que já compravam serviços da AWS.

Essa relação entre financiamento e fornecimento se repete na abertura de capital. Em paralelo ao IPO, a Anthropic prevê uma colocação privada de US$ 26 bilhões com sete empresas.

Google e Nvidia respondem por cerca de US$ 10 bilhões cada. AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC completam o grupo.

Os compromissos de infraestrutura mostram a outra ponta da operação. O prospecto registra que a Anthropic se comprometeu a gastar ao menos US$ 121,3 bilhões com serviços de computação do Google entre abril de 2026 e julho de 2033, independentemente do uso efetivo.

Para a empresa, contratar capacidade com antecedência ajuda a garantir que novos clientes consigam usar o Claude. Para quem compra a ação, o contrato levanta a pergunta de quanto dessa capacidade a Anthropic conseguirá ocupar e a que margem.

De onde vêm os US$ 1,4 trilhão?

Em maio, a Anthropic levantou US$ 65 bilhões em uma rodada privada que a avaliou em US$ 965 bilhões após o aporte.

Para o IPO, a empresa e acionistas atuais pretendem vender 825 milhões de ações entre US$ 70 e US$ 78 cada. No teto da faixa, a oferta-base movimentaria cerca de US$ 64,4 bilhões, antes de despesas. Parte desse dinheiro vai para os acionistas que vendem ações.

A colocação privada de US$ 26 bilhões é uma operação vinculada, com recursos destinados à Anthropic.

Os US$ 1,4 trilhão correspondem à estimativa divulgada pela Reuters para o teto da faixa em base totalmente diluída, que considera títulos e direitos que podem se converter em ações. Aplicados apenas às cerca de 13,1 bilhões de ações que o prospecto prevê em circulação após a oferta-base e a colocação privada, os mesmos US$ 78 por papel implicam uma avaliação de aproximadamente US$ 1,02 trilhão.

A definição do preço está prevista para quarta-feira, 18, e a estreia na Nasdaq, sob o código ANT, para quinta, 19. Em 2021, os investidores financiavam uma equipe que ainda pretendia se dedicar sobretudo à pesquisa. Agora, o preço da oferta terá de refletir uma conta mais concreta.

Quanto vale uma empresa que já vende US$ 17 bilhões em um trimestre e precisa contratar a infraestrutura dos próximos anos antes de saber quanto dela seus clientes vão usar?